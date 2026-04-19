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दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंसी में भी नहीं लेंगी ब्रेक, दूसरी बार मां बनने की खबर के बाद भी जारी रखेंगी शूटिंग

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दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंसी में भी नहीं लेंगी ब्रेक, दूसरी बार मां बनने की खबर के बाद भी जारी रखेंगी शूटिंग

मुंबई, 19 अप्रैल (वेब वार्ता)। अक्षय तृतीया के खास मौके पर, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने घोषणा की है कि वे एक बार फिर माता-पिता बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

दीपिका ने रविवार को सोशल मीडिया पर अपनी बेटी दुआ के साथ एक बहुत ही प्यारा पोस्ट शेयर किया और फैंस को अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी दी। यह खबर सुनते ही फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है और इंटरनेट पर जैसे हलचल मच गई है।

प्रोडक्शन से जुड़े सूत्रों के हवाले से एक इंडस्ट्री सोर्स ने बताया,  अपनी प्रेग्नेंसी के बीच भी दीपिका पादुकोण फिल्म राका के लिए इंटेंस एक्शन सीक्वेंस शूट कर रही हैं और वह अपनी पूरी प्रेग्नेंसी के दौरान इस फिल्म की शूटिंग जारी रखेंगी। 

दीपिका ने एक बहुत ही प्यारी तस्वीर शेयर की है जिसमें उनकी बेटी दुआ पादुकोण सिंह ने एक प्रेग्नेंसी टेस्ट पकड़ा हुआ है, जो यह खुशखबरी दे रहा है।

तस्वीर में रणवीर और दीपिका दोनों के हाथ अपनी बेटी को बड़े प्यार से थामे हुए देखे जा सकते हैं, जो अब एक बड़ी बहन बनने वाली है। इस घोषणा को बहुत ही सिंपल रखते हुए दीपिका ने कैप्शन में सिर्फ बुरी नजर से बचाने वाले इमोजी लगाए हैं। यह पोस्ट दीपिका और रणवीर दोनों ने मिलकर शेयर किया है।

दीपिका जल्द ही सिद्धार्थ आनंद की फिल्म किंग  में नजर आएंगी, जिसमें शाहरुख खान लीड रोल में हैं। यह फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

इसके अलावा, उनके पास एटली की फिल्म राका भी है, जिसमें वह अल्लू अर्जुन के साथ नजर आएंगी।

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Tags: Bollywood Deepika Padukone

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