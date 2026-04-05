लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
फिचर

रश्मिका के जन्मदिन पर मेकर्स ने दिया बड़ा सरप्राइज! ‘मायसा’ का नया पोस्टर रिलीज

On
रश्मिका के जन्मदिन पर मेकर्स ने दिया बड़ा सरप्राइज! ‘मायसा’ का नया पोस्टर रिलीज

मुंबई, 05 अप्रैल (वेब वार्ता)। पैन-इंडिया स्टार रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘मायसा’ 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन चुकी है। रश्मिका अपनी वर्सटैलिटी और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जानी जाती हैं।

इस फिल्म में उन्हें बिलकुल नए और दमदार अवतार में दिखाई देगी। माना जा रहा है कि उनका यह किरदार उनकी ऑन-स्क्रीन इमेज को पूरी तरह बदल सकता है और दर्शकों को बड़ा सरप्राइज देगा।

रश्मिका के जन्मदिन पर मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर रिलीज किया है। यह मोनोक्रोम पोस्टर उनके इंटेंस लुक को दिखाता है, जिसमें उनके चेहरे पर धूल और खून लगा हुआ है।

पोस्टर उनके रॉ और बोल्ड किरदार का संकेत देता है। मेकर्स ने इसे शेयर करते हुए लिखा है कि ‘उसने अपनी चमक से राज किया, अब वो आ रही है अपना बेमिसाल रफ्तार और गुस्से के साथ।

तैयार हो जाइए उनकी सबसे धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए।’ टीम #Mysaa की तरफ से हमेशा की तरह स्टनिंग @iamRashmika को जन्मदिनकी ढेर सारी शुभकामनाएं।

फर्स्ट लुक और फिल्म की खासियत
मेकर्स ने हाल ही में ‘मायसा‘ का फर्स्ट लुक भी जारी किया था, जिसने दर्शकों में उत्सुकता बढ़ा दी। रश्मिका के निडर और नए अवतार ने फैंस को हैरान कर दिया है।

फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन्स और जेक्स बिजॉय के म्यूजिक ने इसके अनुभव को और भी रोमांचक बना दिया है। इसे साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक माना जा रहा है।

कहानी और निर्देशन
‘मायसा’ को अनफॉर्मुला फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही है और रवींद्र पुल्ले डायरेक्शन कर रहे हैं। यह फिल्म आदिवासी इलाकों पर आधारित एक इमोशनल एक्शन थ्रिलर है।

इसमें दमदार विजुअल्स, दिलचस्प कहानी और रश्मिका की यादगार परफॉरमेंस का वादा है। दर्शक इस फिल्म को सिनेमाघरों में 2026 में देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Bollywood Entertainment Rashmika Mandana

Related Posts

28 साल बाद फिर साथ आएंगे नागार्जुन और तब्बू, ‘किंग 100’ से लौटेगी सुपरहिट जोड़ी

28 साल बाद फिर साथ आएंगे नागार्जुन और तब्बू, ‘किंग 100’ से लौटेगी सुपरहिट जोड़ी

सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की जादुई केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की जादुई केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

एकता कपूर बनाएगी आतंकी हमलों पर आधारित ‘द टेरर रिपोर्ट’

एकता कपूर बनाएगी आतंकी हमलों पर आधारित ‘द टेरर रिपोर्ट’

हनुमान जन्मोत्सव विशेष : दारा सिंह से देवदत्त तक, पर्दे पर ‘संकट मोचन’ के किरदार निभाकर छाए ये सितारे

हनुमान जन्मोत्सव विशेष : दारा सिंह से देवदत्त तक, पर्दे पर ‘संकट मोचन’ के किरदार निभाकर छाए ये सितारे