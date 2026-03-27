रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर मचाया तहलका

हैदराबाद, 27 मार्च (वेब वार्ता)। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचते हुए महज एक हफ्ते के भीतर वर्ल्डवाइड 1,000 करोड़ रुपये का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है।

फिल्म के दमदार एक्शन और सस्पेंस के साथ-साथ इसकी शूटिंग लोकेशन्स ने भी दर्शकों का काफी ध्यान खींचा है। विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश की वादियों में स्थित लॉरेंस स्कूल, सनावर में फिल्माए गए दृश्यों ने फिल्म को एक अलग ही भव्यता प्रदान की है।

स्कूल के प्राचीन कोरिडोर और क्लासिक इमारतों ने फिल्म के दृश्यों में चार चांद लगा दिए हैं। यह पहली बार नहीं है जब इस फ्रेंचाइजी ने इस स्थान का चयन किया है, बल्कि पिछले भाग की शूटिंग भी यहीं हुई थी।

वर्ष 1847 में स्थापित ‘लॉरेंस स्कूल, सनावर’ को एशिया का सबसे पुराना सह-शिक्षा बोर्डिंग स्कूल माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में एसपी असलम का मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता संजय दत्त खुद इसी स्कूल के छात्र रह चुके हैं।

स्कूल के प्रधानाध्यापक ने एक साक्षात्कार में बताया कि रणवीर सिंह और यामी गौतम ने शूटिंग के दौरान छात्रों के साथ काफी समय बिताया, जो बच्चों के लिए एक यादगार अनुभव रहा।

संजय दत्त के अलावा सैफ अली खान, प्रीति जिंटा और पूजा बेदी जैसी दिग्गज हस्तियों ने भी इसी स्कूल के प्रांगण में अपनी शिक्षा पूरी की है, जिससे फिल्म का इस लोकेशन से जुड़ाव और भी व्यक्तिगत हो जाता है।

आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म साल 2025 की हिट फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाती है। रणवीर सिंह के साथ फिल्म में आर माधवन, अक्षय खन्ना और सारा अर्जुन ने भी अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया है।

सुनील दत्त और नरगिस दत्त जैसी हस्तियों ने भी अपने बच्चों के लिए इसी स्कूल को चुना था, जिससे सनावर का बॉलीवुड के साथ दशकों पुराना अटूट रिश्ता रहा है।

अत्याधुनिक सिनेमाई अनुभव और ऐतिहासिक परिवेश के मेल ने ‘धुरंधर: द रिवेंज’ को साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बना दिया है। फिलहाल फिल्म की टीम अपनी इस अपार सफलता का जश्न मना रही है।