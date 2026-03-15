करण जौहर की एक सलाह ने बदल दी आलिया भट्ट की जिंदगी, तीन महीने में घटाया वजन

मुंबई, 15 मार्च (वेब वार्ता)। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को उनकी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 400 लड़कियों के ऑडिशन के बाद मिली थी। करण जौहर की सलाह पर उन्होंने तीन महीने में वजन कम किया।

आज बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार आलिया भट्ट की सफलता की कहानी किसी से छिपी नहीं है। हालांकि स्टारकिड होने के बावजूद उनकी पहली फिल्म का सफर आसान नहीं था।

मुख्य भूमिका वाली अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए आलिया को करीब 400 लड़कियों के साथ ऑडिशन देना पड़ा था। कड़ी मेहनत और जुनून के दम पर उन्होंने इस बड़ी प्रतिस्पर्धा में बाजी मार ली।

फिल्म निर्माता करण जौहर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ में लीड एक्ट्रेस के लिए देशभर से करीब 400 लड़कियों का स्क्रीन टेस्ट लिया गया था। इस लंबी कतार में आलिया भी शामिल थीं।

करण जौहर के मुताबिक, जब उन्होंने आलिया का ऑडिशन देखा तो उन्हें लगा कि उनके अंदर एक खास ‘एक्स फैक्टर’ है, जो फिल्म के किरदार के लिए बिल्कुल सही है। हालांकि उन्होंने आलिया को एक अहम सलाह भी दी थी।

तीन महीने में घटाया वजन

करण जौहर ने आलिया से कहा था कि अगर वह इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहती हैं तो उन्हें अपना वजन कम करना होगा। आलिया ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और महज तीन महीने में कड़ी मेहनत करके काफी वजन घटा लिया।

इसके बाद वह स्लिम-ट्रिम लुक में कैमरे के सामने आईं और अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों का दिल जीत लिया। ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और आलिया के करियर की मजबूत शुरुआत बन गई।

ऑडिशन वीडियो भी हुआ था वायरल

आलिया का एक पुराना ऑडिशन वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वह फिल्म वेक अप सीड के डायलॉग बोलती नजर आई थीं। बताया जाता है कि लेखक निरंजन अयंगर ने करण जौहर को आलिया का नाम सुझाया था। करण ने उनका स्क्रीन टेस्ट लिया और तुरंत प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा था कि400 लड़कियों में भी आलिया का अंदाज सबसे अलग था।

हिट फिल्मों से बनाई अलग पहचान

‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ के बाद आलिया भट्ट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने हाईवे, उड़ता पंजाब, राज़ी, गली बॉय और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया।

इन फिल्मों के जरिए उन्होंने साबित कर दिया कि वह सिर्फ स्टारकिड नहीं बल्कि एक बेहतरीन अभिनेत्री भी हैं। ‘राजी’ और ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ जैसी फिल्मों के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।

निजी जिंदगी भी रहती है चर्चा में

आलिया भट्ट मशहूर फिल्म निर्माता महेश भट्ट और अभिनेत्री सोनी राजदान की बेटी हैं। उन्होंने साल 2022 में अभिनेता रणबीर कपूर से शादी की थी। दोनों की एक बेटी है, जिसका नाम राहा है।

आज आलिया भट्ट बॉलीवुड की सबसे सफल और बहुमुखी अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं और अभिनय के साथ-साथ अपने प्रोडक्शन हाउस इटरनल सनशाइन प्रोडक्शंस के जरिए फिल्मों का निर्माण भी कर रही हैं।