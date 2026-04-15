फिल्म ‘जुमांजी 3’ की तीसरी कड़ी का नाम ‘ओपन वर्ल्ड’; दिसंबर में होगी प्रदर्शित

लॉस एंजिलिस, 14 अप्रैल (वेब वार्ता)। केविन हार्ट, जैक ब्लैक और ड्वेन जॉनसन अभिनीत फिल्म ‘जुमांजी’ की तीसरी कड़ी का नाम ‘‘जुमांजी: ओपन वर्ल्ड’’ रखा गया है। फिल्म के निर्माताओं ने यह जानकारी दी।

लास वेगास में एक कार्यक्रम में फिल्म का ट्रेलर रिलीज करते हुए सोमवार को यह घोषणा की गई। इस कार्यक्रम में हार्ट, जॉनसन और ब्लैक ने भी भाग लिया।

यह फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन जेक कासडन ने किया है और इसका निर्माण मैट टोलमैच, जॉनसन, डैनी गार्सिया, हिरम गार्सिया और कासडन ने किया है।

इस फिल्म की कहानी जेफ पिंकनर और स्कॉट रोसेनबर्ग ने लिखी है, जिन्होंने इससे पहले की फिल्मों की भी पटकथा लिखी थी।

इस सीरीज की पहली फिल्म ‘‘जुमांजी: वेलकम टू द जंगल’’ थी जो 2017 में रिलीज़ हुई। उसके बाद 2019 में इसकी दूसरी कड़ी, ‘‘जुमांजी: द नेक्स्ट लेवल’’ रिलीज़ हुई।