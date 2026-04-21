गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुंबई इंडियंस की धमाकेदार जीत

अहमदाबाद, 21 अप्रैल (वेब वार्ता)। मुंबई इंडियंस के युवा सनसनी तिलक वर्मा ने आईपीएल 2026 के 30वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ बल्ले से जमकर गदर मचाया।

तिलक ने महज 45 गेंदों में नाबाद 101 रनों की तूफानी पारी खेलकर टीम का स्कोर 199 रन तक पहुंचा दिया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ ही उन्होंने आईपीएल के पहले सीजन (2008) में सनथ जयसूर्या द्वारा बनाए गए मुंबई इंडियंस के लिए सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।

जयसूर्या ने 18 साल पहले चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी। अब तिलक और जयसूर्या संयुक्त रूप से मुंबई के लिए सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

तिलक वर्मा की बल्लेबाजी के बाद मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने भी अपना जलवा दिखाया। 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम मुंबई के धारदार गेंदबाजी आक्रमण के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पूरी टीम महज 15.5 ओवर में 100 रनों पर सिमट गई, जिससे मुंबई ने 99 रनों के विशाल अंतर से जीत दर्ज की।

इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस अंक तालिका में सबसे निचले पायदान (10वें नंबर) से लंबी छलांग लगाकर सीधे 7वें स्थान पर पहुंच गई है। गुजरात के घरेलू मैदान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मिली इस हार ने टाइटंस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

मैच के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने तिलक वर्मा के टैलेंट और उनकी मैच जिताऊ पारी की जमकर सराहना की। पांड्या ने कहा कि तिलक ने ठीक वैसी ही पारी खेली जिसकी टीम को इस नाजुक समय में जरूरत थी। कप्तान ने जोर देते हुए कहा कि तिलक जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी से ऐसी ही जिम्मेदारी वाली परफॉर्मेंस की उम्मीद थी।

पांड्या के अनुसार, अब समय आ गया है कि तिलक जैसे युवा खिलाड़ी आगे बढ़कर टीम की कमान संभालें। इस जीत ने मुंबई इंडियंस के कैंप में नई ऊर्जा भर दी है, जो पिछले कुछ मैचों से संघर्ष कर रही थी।