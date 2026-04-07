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राजस्थान रॉयल्स से मुकाबले से पहले कामाख्या मंदिर पहुंचे ‘हिटमैन’ रोहित शर्मा, तिलक वर्मा और शार्दुल ठाकुर

जीत के लिए लिया मां का आशीर्वाद, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

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राजस्थान रॉयल्स से मुकाबले से पहले कामाख्या मंदिर पहुंचे ‘हिटमैन’ रोहित शर्मा, तिलक वर्मा और शार्दुल ठाकुर

गुवाहाटी, 07 अप्रैल (वेब वार्ता)। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले से पहले मुंबई इंडियंस के दिग्गज खिलाड़ी आध्यात्मिक शरण में नजर आए।

पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा और ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने गुवाहाटी के प्रसिद्ध मां कामाख्या मंदिर में मत्था टेका और जीत के लिए प्रार्थना की। इस दौरान शार्दुल ठाकुर का परिवार भी उनके साथ मौजूद रहा।

खिलाड़ियों के मंदिर दर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे पारंपरिक अंदाज में पूजा-अर्चना करते दिख रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पिछले मैच में मिली हार के बाद टीम पर दबाव है, ऐसे में इस आध्यात्मिक दौरे को मानसिक शांति और नई ऊर्जा से जोड़कर देखा जा रहा है।

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मैच में सभी की निगाहें ‘हिटमैन’ रोहित शर्मा पर टिकी होंगी। रोहित ने इस सीजन के शुरुआती मैचों में अच्छी लय दिखाई है, लेकिन टीम को उनसे एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी की दरकार है।

वहीं, पिछले मैच में खाता खोलने में नाकाम रहे तिलक वर्मा के लिए भी यह मुकाबला खुद को साबित करने का बड़ा मौका है। चयनकर्ताओं की नजरें भी रोहित के प्रदर्शन पर हैं, क्योंकि आगामी वनडे सीरीज के लिए उनका फॉर्म बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि मां कामाख्या का आशीर्वाद खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और वे मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकेंगे।

मुंबई इंडियंस के लिए राहत की बात शार्दुल ठाकुर का फॉर्म है, जिन्होंने पहले मैच में ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का खिताब जीतकर अपनी उपयोगिता साबित की थी। मुंबई की टीम फिलहाल जीत की राह पर लौटने के लिए बेताब है और उनके पास अनुभवी व युवा खिलाड़ियों का संतुलित मिश्रण मौजूद है।

राजस्थान रॉयल्स जैसी मजबूत टीम को उनके घर में हराना आसान नहीं होगा, इसलिए शार्दुल और अन्य गेंदबाजों को अपनी रणनीति पर सटीक अमल करना होगा।

अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मंदिर में माथा टेकने के बाद मुंबई इंडियंस की किस्मत बदलती है और क्या वे अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल हो पाते हैं।

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Tags: Indian Premier League (IPL)

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