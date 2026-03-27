आईपीएल 2026 की ओपनिंग सेरेमनी रद्द, पिछले साल भगदड़ में जान गंवाने वाले 11 प्रशंसकों को श्रद्धांजलि देने भावुक फैसला

बेंगलुरु, 27 मार्च (वेब वार्ता)। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का आगाज कल 28 मार्च से एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने जा रहा है, लेकिन इस बार मैदान पर चकाचौंध भरी ओपनिंग सेरेमनी देखने को नहीं मिलेगी।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पिछले साल जून में बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान हुई दुखद भगदड़ में जान गंवाने वाले 11 प्रशंसकों को सम्मान देने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है।

बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, इस संवेदनशील समय में उत्सव मनाने के बजाय उन पीड़ितों की याद में मौन रखना अधिक उचित समझा गया है। कल होने वाले पहले मुकाबले में गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सामना सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगा।

कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) ने दिवंगत प्रशंसकों की स्मृति में एक अभूतपूर्व घोषणा की है। मैच शुरू होने से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम की स्क्रीन पर उन सभी 11 प्रशंसकों के नाम प्रदर्शित किए जाएंगे और दोनों टीमों के खिलाड़ी एक मिनट का मौन रखेंगे।

सबसे खास बात यह है कि स्टेडियम के प्रीमियम स्टैंड में 11 सीटों को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया गया है, जिन्हें भविष्य में किसी भी अंतरराष्ट्रीय या आईपीएल मैच के दौरान बेचा नहीं जाएगा।

यह स्थान उन प्रशंसकों के प्रति सम्मान का प्रतीक होगा जिन्होंने खेल के प्रति अपने जुनून में अपनी जान गंवाई। लंबे समय बाद इस स्टेडियम में क्रिकेट की वापसी हो रही है, जिससे सुरक्षा मानकों को भी बेहद कड़ा कर दिया गया है।

इसी बीच बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के दूसरे चरण के विस्तृत कार्यक्रम की भी घोषणा कर दी है। दूसरा फेज 13 अप्रैल से 24 मई तक भारत के 12 अलग-अलग शहरों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुल 50 मुकाबले खेले जाएंगे।

इस चरण में बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता सहित प्रमुख केंद्रों पर आठ ‘डबल हेडर’ मैच होंगे। लीग चरण का अंतिम मुकाबला 24 मई को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा।

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्लेऑफ और फाइनल के वेन्यू की घोषणा बाद में की जाएगी। फिलहाल सभी 10 टीमें खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं।