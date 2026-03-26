आरसीबी डील बताई गई बात से कहीं ज्यादा बड़ी है: ललित मोदी

बेंगलुरु, 26 मार्च (वेब वार्ता)। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की ब्लॉकबस्टर सेल के बारे में आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने गुरुवार को कहा कि यह डील बताई गई बात से कहीं ज़्यादा बड़ी और महंगी है।

हालांकि 1.78 बिलियन डॉलर के हेडलाइन आंकड़े पर चर्चा हो रही है, लेकिन मोदी ने कहा कि असल फाइनेंशियल खर्च कुछ और ही कहानी कहता है। उनके मुताबिक, सभी चीज़ों को जोड़ने के बाद, कुल पेमेंट लगभग 1,936 बिलियन डॉलर हो जाता है, जिससे यह डील दो बिलियन डॉलर के करीब पहुंच जाती है।

उन्होंने बताया कि बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल फ़ॉर क्रिकेट इन इंडिया (बीसीसीआई) को दी जाने वाली पांच परसेंट ट्रांज़ैक्शन फ़ीस बेस वैल्यूएशन से ज़्यादा कॉस्ट को काफ़ी बढ़ा देती है।

इसके अलावा, आरसीबी महिला टीम की एक्विजिशन कॉस्ट और कई सालों में फैले स्ट्रक्चर्ड पेमेंट से कुल खर्च और बढ़ जाता है। मोदी ने करेंसी डेप्रिसिएशन को भी एक वजह बताया, और कहा कि रुपये में उतार-चढ़ाव ने भारतीय टर्म्स में ट्रांज़ैक्शन की इफेक्टिव वैल्यू को बढ़ाकर लगभग 18,200 करोड़ रुपये कर दिया है।

यह कमेंट्स तब आए हैं जब आदित्य बिड़ला ग्रुप की लीडरशिप वाले एक कंसोर्टियम ने यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड से रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में 100 परसेंट स्टेक खरीदा है, जिसे पहले से ही आईपीएल हिस्ट्री की सबसे हाई-प्रोफाइल डील्स में से एक माना जा रहा है।

नंबर्स को तोड़-मरोड़कर, मोदी ने एक बड़ी बात पर ज़ोर देने की कोशिश की — कि आईपीएल फ्रेंचाइजी वैल्यूएशन न केवल आसमान छू रही हैं, बल्कि ऐसी डील्स की असली इकोनॉमिक्स अक्सर हेडलाइन आंकड़ों में कम बताई जाती हैं, जिससे इसमें शामिल इन्वेस्टमेंट का असली स्केल छिप जाता है।