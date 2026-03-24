आईपीएल 2026 से पहले गरजा विराट कोहली का बल्ला, इन खिलाड़ियों ने दिखाया अपना दम

मुंबई, 24 मार्च (वेब वार्ता)। आरसीबी के प्रैक्टिस मैच में विराट कोहली, जितेश शर्मा, टिम डेविड और वेंकटेश अय्यर ने शानदार प्रदर्शन किया। जितेश ने 81 रन बनाए, जबकि कोहली ने तेज पारी खेलकर टीम की मजबूत फॉर्म दिखाई आईपीएल 2026 से पहले डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए अच्छी खबर सामने आई है।

टीम के स्टार खिलाड़ियों ने पहले ही प्रैक्टिस मैच में शानदार प्रदर्शन कर फैंस और मैनेजमेंट दोनों को राहत दी है। एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में 22 मार्च को खेले गए इंट्रा-स्क्वाड मुकाबले में बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला, जिससे टीम की तैयारी मजबूत नजर आ रही है।

जितेश शर्मा ने मचाया धमाल इस प्रैक्टिस मैच के सबसे बड़े स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा रहे। उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों में 81 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और आत्मविश्वास साफ दिखाई दिया।

मैदान के चारों ओर लगाए गए उनके शॉट्स ने सभी को प्रभावित किया। टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि आगामी सीजन में भी जितेश फिनिशर की भूमिका में अहम योगदान देंगे।

विराट कोहली की फॉर्म से बढ़ी उम्मीद आरसीबी के लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव बात विराट कोहली की लय में वापसी रही। कोहली ने केवल 12 गेंदों में 29 रन बनाए और शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में नजर आए। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास झलक रहा था।

ऑलराउंडर क्रुणाल पंड्या ने भी कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जिस इरादे से बल्लेबाजी की, वह टीम के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है। कोहली का फॉर्म में होना आरसीबी के लिए बड़ी ताकत साबित हो सकता है।

टिम डेविड और वेंकटेश अय्यर का योगदान

मिडिल ऑर्डर में भी आरसीबी के बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। टिम डेविड ने 14 गेंदों में 36 रन बनाए, जबकि वेंकटेश अय्यर ने 16 गेंदों में 30 रनों की उपयोगी पारी खेली। टीम अभी वेंकटेश अय्यर की भूमिका को लेकर रणनीति बना रही है, लेकिन उनका प्रदर्शन टीम के लिए बड़ा प्लस पॉइंट माना जा रहा है।

गेंदबाजी यूनिट ने भी किया प्रभावित

सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि गेंदबाजी में भी टीम ने दम दिखाया। भुवनेश्वर कुमार ने अपनी सटीक लाइन-लेंथ से प्रभावित किया। वहीं अभिमन्यु सिंह और मंगेश यादव ने भी अपनी गेंदबाजी से अच्छा प्रदर्शन किया। इससे साफ है कि टीम संतुलन के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है।

आरसीबी आईपीएल 2026 में अपने अभियान की शुरुआत 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ करेगी। शुरुआती दो मुकाबले बेंगलुरु में खेले जाएंगे, जिसके बाद टीम राजस्थान और मुंबई का दौरा करेगी। पिछले सीजन में पंजाब किंग्स को हराकर खिताब जीतने वाली आरसीबी इस बार अपने खिताब को बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी।