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आईपीएल 2026 के लिए डिजिटल हुई गुजरात टाइटन्स

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आईपीएल 2026 के लिए डिजिटल हुई गुजरात टाइटन्स

अहमदाबाद, 17 मार्च (वेब वार्ता)। प्रशंसकों को सबसे पहले रखते हुए और टिकट उनकी उंगलियों पर उपलब्ध कराते हुए, गुजरात टाइटन्स ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टाटा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के सभी घरेलू मैचों के लिए एक डिजिटल टिकटिंग मॉडल पेश किया है।

टिकटों की बिक्री अब विशेष रूप से बुक माई शो (जो फ्रेंचाइजी का आधिकारिक टिकटिंग पार्टनर है) और टाइटंस एफएएम ऐप पर शुरू हो गई है।

यह कदम, जो परिचालन की दूरदर्शिता और प्रशंसकों के बदलते व्यवहार को दर्शाता है, सुरक्षित क्यूआर- आधारित एम -टिकट्स पेश करके फिजिकल टिकटों की आवश्यकता को कम करेगा; ये टिकट सीधे प्रशंसकों के स्मार्टफोन पर भेजे जाएंगे।

दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में, जहाँ अक्सर दर्शकों की संख्या लाखों में पहुँच जाती है, इस बदलाव से दर्शकों के लिए एक अधिक सुगम और कुशल अनुभव सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

केवल 1,000 रुपये से शुरू होकर, सामान्य स्टैंड के टिकटों की कीमतें 3,000 रुपये तक हैं। जो प्रशंसक मैच के दिन अधिक प्रीमियम अनुभव चाहते हैं, उनके लिए प्रेसिडेंट गैलरी की सीटों की कीमत 10,000 से 12,000 रुपये के बीच है, जबकि प्रीमियम सूट्स और प्रेसिडेंशियल सूट्स क्रमशः 18,000 और 25,000 रुपये में उपलब्ध हैं।

गुजरात टाइटन्स इस सीजन का अपना पहला घरेलू मैच 4 अप्रैल को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलेगी।अब जब टिकट उपलब्ध हो गए हैं, तो प्रशंसकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पसंदीदा सीटें सुरक्षित करें और घरेलू मैदान के रोमांचक माहौल का हिस्सा बनें।

सीज़न के पहले फ़ेज़ का शेड्यूल जारी होने के साथ ही, शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम तीन ‘अवे’ मैच भी खेलने के लिए तैयार है। इनमें 31 मार्च को मुल्लांपुर में पंजाब किंग्स के ख़िलाफ़ होने वाला सीजन का पहला मैच भी शामिल है। बाकी दो ‘अवे’ मैच 8 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और 12 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के ख़िलाफ़ खेले जाएँगे।

गुजरात टाइटंस के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफ़िसर, कर्नल अरविंदर सिंह ने कहा: “हमारे लिए फ़ैन्स हमेशा सबसे अहम रहे हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, हमने मैच के दिन के अनुभव को बेहतर बनाने पर लगातार ध्यान दिया है, ताकि यह और भी आसान और फ़ैन्स के लिए ज़्यादा सुविधाजनक बन सके।

इस सीज़न में एम -टिकटिंग की शुरुआत इसी कोशिश को और मज़बूत करती है। इससे टिकट खरीदने से लेकर स्टेडियम में एंट्री करने तक का पूरा प्रोसेस आसान और सुरक्षित हो जाता है, ताकि हमारे फ़ैन्स बिना किसी परेशानी के मैच का मज़ा ले सकें।”

गुजरात टाइटंस की ‘फ़ैन-फ़र्स्ट’ सोच के मुताबिक, यह डिजिटल सिस्टम स्टेडियम में एंट्री के समय होने वाली भीड़भाड़ को कम करेगा और रियल-टाइम वैलिडेशन के जरिए लोगों की आवाजाही को आसान बनाएगा।

2022 में डेब्यू करने के बाद से, गुजरात टाइटंस IPL की सबसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीमों में से एक रही है। अपने पहले चार सीजन्स में से तीन में यह टीम प्लेऑफ़ तक पहुँची और अपने पहले ही सीजन में ख़िताब भी जीता।

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Tags: Gujarat Indian Premier League (IPL)

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