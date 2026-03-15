गुजरात की उमरेठ विधानसभा सीट पर उपचुनाव 23 अप्रैल को, मतगणना 4 मई को होगी

नई दिल्ली/अहमदाबाद, 15 मार्च (वेब वार्ता)। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने रविवार को गुजरात की उमरेठ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की। मौजूदा विधायक गोविंद परमार के निधन के बाद उपचुनाव कराया जाएगा।

उपचुनाव के कार्यक्रम घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। आयोग के अनुसार, उमरेठ सीट पर मतदान 23 अप्रैल को होगा, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी। चुनाव प्रक्रिया 6 मई तक पूरी होने का अनुमान है।

आनंद जिले की उमरेठ सीट से दो बार विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के परमार के निधन के बाद इस निर्वाचन क्षेत्र में सीट खाली हुई।

परमार का निधन 6 मार्च को बीमारी के बाद हुआ।

उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया। उनके निधन के कारण विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया।परमार 2017 और 2022 दोनों विधानसभा चुनावों में भाजपा उम्मीदवार के रूप में उमरेठ से निर्वाचित हुए थे।

अपने राजनीतिक करियर के शुरुआती दौर में, उन्होंने एक कार्यकाल के लिए निर्दलीय विधायक के रूप में कार्य किया था और पूर्व गुजरात मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला के नेतृत्व वाली सरकार में कृषि मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला था।

इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए, राज्य भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल पटेल ने कहा कि पार्टी इस सीट को बरकरार रखने के लिए काम करेगी।

उन्होंने कहा कि आज चुनाव आयोग ने उमरेठ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा की है।

दुर्भाग्य से, भाजपा विधायक और लोकप्रिय नेता गोविंद परमार हमें छोड़कर चले गए और यह सीट रिक्त हो गई। पटेल ने कहा कि परमार ने जनता के लिए अथक परिश्रम किया और लगातार उनकी समस्याओं को उठाया।

उन्होंने कहा कि आगामी उपचुनाव में, हमारे राज्य और जिला संगठन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा के नेतृत्व में काम करेंगे। हम इस सीट से फिर से जीतेंगे। चुनाव आयोग ने देश भर में सात अन्य विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा की है।