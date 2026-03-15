पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 : 25 साल बाद राज्य में सिर्फ दो चरणों में मतदान होगा

कोलकाता, 15 मार्च (वेब वार्ता)। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा रविवार को 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए दो चरणों में मतदान का कार्यक्रम घोषित किए जाने के साथ ही, राज्य में 25 वर्षों के बाद इतने सीमित चरणों में चुनाव होंगे।

साल 2001 आखिरी बार था जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव सिर्फ एक चरण में हुए थे।उसके बाद से, राज्य में हुए अगले विधानसभा चुनावों में चरणों की संख्या काफी ज्यादा रही है। इनमें 2006 में पांच चरण, 2011 में छह चरण, 2016 में सात चरण, और 2021 विधानसभा चुनाव में आठ चरण में मतदान संपन्न हुए।

यहां तक कि पिछले तीन लोकसभा चुनावों में भी, पश्चिम बंगाल में वोटिंग कई चरणों में हुई थी, जिनमें 2014 में पांच चरण, 2019 में सात चरण, और 2024 के लोकसभा चुनावों में फिर से सात चरण में मतदान प्रक्रिया हुई।

2001 के बाद यह पहली बार होगा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव सिर्फ दो चरणों में होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा, “सभी संबंधित पक्षों से चर्चा करने के बाद, आयोग को भी इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में कराना जरूरी लगा। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जाएंगे कि वोटिंग प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूरी तरह से हिंसा-मुक्त हो।”

इस महीने की शुरुआत में जब भारतीय चुनाव आयोग की पूरी बेंच पश्चिम बंगाल के दौरे पर गई थी, तो ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों ने, सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर, एक या दो चरणों में वोटिंग कराने की मांग की थी।

रविवार को दो चरणों में वोटिंग का शेड्यूल जारी करके, आयोग ने एक तरह से राज्य की विपक्षी पार्टियों के सुझावों को मान लिया है। अब ध्यान स्वतंत्र, निष्पक्ष और हिंसा-मुक्त वोटिंग सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की जरूरत पर है।

2024 के लोकसभा चुनावों में, जो राज्य में हुआ पिछला बड़ा चुनावी अभ्यास था, वोटिंग सात चरणों में हुई थी और सीएपीएफ की 1,099 कंपनियां तैनात की गई थीं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के दफ्तर के एक सूत्र ने कहा, “औसत के हिसाब से, दो चरणों में वोटिंग के लिए सीएपीएफ की लगभग 2,250 से 2,500 कंपनियों की जरूरत पड़ सकती है।”