लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
प्रादेशिक

पश्चिम बंगाल चुनाव: दूसरे चरण में 23 प्रतिशत उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले, 22 प्रतिशत करोड़पति

On
पश्चिम बंगाल चुनाव: दूसरे चरण में 23 प्रतिशत उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले, 22 प्रतिशत करोड़पति

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (वेब वार्ता)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मैदान में उतरे लगभग 23 प्रतिशत उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है, जबकि 22 प्रतिशत प्रत्याशी करोड़पति हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट से यह जानकारी प्राप्त हुई।

रिपोर्ट में बताया गया है कि 1,445 उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण किया गया जिनमें से 338 (23 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है और 295 (20 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 16 उम्मीदवारों ने हत्या के मामले दर्ज होने की घोषणा की है, जबकि 80 उम्मीदवारों पर हत्या के प्रयास का आरोप है।

एडीआर रिपोर्ट के अनुसार, प्रमुख पार्टियों में से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 141 उम्मीदवारों में से 102 (72 प्रतिशत), तृणमूल कांग्रेस के 142 उम्मीदवारों में से 49 (35 प्रतिशत), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के 100 उम्मीदवारों में से 51 (51 प्रतिशत) और कांग्रेस के 142 उम्मीदवारों में से 37 (26 प्रतिशत) ने अपने चुनावी हलफनामों में अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है।

राज्य के 142 निर्वाचन क्षेत्रों में से 63 (44 प्रतिशत) ‘रेड अलर्ट’ निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें तीन या अधिक उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 1,445 उम्मीदवारों में से 321 (22 प्रतिशत) के पास एक करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है।

एडीआर के अनुसार, प्रमुख पार्टियों में से तृणमूल के 142 उम्मीदवारों में से 103 (73 प्रतिशत), भाजपा के 141 उम्मीदवारों में से 73 (52 प्रतिशत), कांग्रेस के 142 उम्मीदवारों में से 36 (25 प्रतिशत) और माकपा के 100 उम्मीदवारों में से 33 (33 प्रतिशत) ने एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति घोषित की है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण में चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार की औसत संपत्ति 1.21 करोड़ रुपये है।

रिपोर्ट के अनुसार, प्रमुख पार्टियों में 142 तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 5.05 करोड़ रुपये, 141 भाजपा उम्मीदवारों की 3.28 करोड़ रुपये, 100 माकपा उम्मीदवारों की 1.22 करोड़ रुपये और 142 कांग्रेस उम्मीदवारों की 1.04 करोड़ रुपये है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Elections West Bengal

Related Posts

सूरत : नगर निगम चुनाव की तस्वीर साफ, 120 सीटों के लिए 483 उम्मीदवार मैदान में

सूरत : नगर निगम चुनाव की तस्वीर साफ, 120 सीटों के लिए 483 उम्मीदवार मैदान में

सूरत :नगर निगम चुनाव से पहले सख्ती, ड्यूटी से गैरहाजिर बीएलओ पर कार्रवाई, पुलिस वारंट के बाद तुरंत पहुंचे कार्य पर

सूरत :नगर निगम चुनाव से पहले सख्ती, ड्यूटी से गैरहाजिर बीएलओ पर कार्रवाई, पुलिस वारंट के बाद तुरंत पहुंचे कार्य पर

सूरत : नगर निगम चुनाव में जागरूकता के लिए रंगोली प्रतियोगिता, विद्यार्थियों ने दिया लोकतंत्र का संदेश

सूरत : नगर निगम चुनाव में जागरूकता के लिए रंगोली प्रतियोगिता, विद्यार्थियों ने दिया लोकतंत्र का संदेश

चुनावी दौरे के बीच झालमुड़ी स्टॉप: पीएम मोदी का हल्का-फुल्का अंदाज, फिर तेज हुए सियासी तेवर

चुनावी दौरे के बीच झालमुड़ी स्टॉप: पीएम मोदी का हल्का-फुल्का अंदाज, फिर तेज हुए सियासी तेवर