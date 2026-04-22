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सूरत

सूरत : पोस्टल बैलेट से मतदान शुरू, पुलिस हेडक्वार्टर में सरकारी कर्मचारियों ने डाला वोट

नगर निगम चुनाव से पहले 5 हजार से अधिक कर्मचारी करेंगे मतदान; कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच प्रक्रिया जारी

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सूरत : पोस्टल बैलेट से मतदान शुरू, पुलिस हेडक्वार्टर में सरकारी कर्मचारियों ने डाला वोट

सूरत। गुजरात में होने वाले लोकल बॉडी चुनाव और उपचुनाव के मद्देनज़र सूरत में पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। शहर के पुलिस हेडक्वार्टर में सुबह से ही विशेष व्यवस्था के तहत पुलिसकर्मियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया।

यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराई गई है, जो चुनाव के दिन ड्यूटी पर तैनात रहने के कारण अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर जाकर वोट नहीं डाल सकते। सुबह 9 बजे से शुरू हुई इस प्रक्रिया में कर्मचारी उत्साह के साथ कतार में खड़े होकर मतदान करते नजर आए।

चुनाव आयोग के अनुसार, इस बार सूरत जिले में करीब 5 हजार कर्मचारी पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डालेंगे। इनमें पुलिस बल, होमगार्ड और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं, जिन पर चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है।

पुलिस हेडक्वार्टर को विशेष मतदान केंद्र के रूप में तैयार किया गया है, जहां मतदान प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए अलग-अलग सेक्शन बनाए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर पूरी व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं।

मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतदान कक्ष के बाहर पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जा रही है, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके।

चुनाव नियमों के अनुसार, मतगणना के दिन सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती है। ऐसे में ये वोट चुनाव परिणामों के शुरुआती रुझानों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रशासन ने सभी बैलेट पेपर को सुरक्षित रूप से स्ट्रॉन्ग रूम में रखने और समय पर काउंटिंग सेंटर तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की है।

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Tags: Elections Surat

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