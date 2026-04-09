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सूरत

सूरत : नगर निगम चुनाव में जागरूकता के लिए रंगोली प्रतियोगिता, विद्यार्थियों ने दिया लोकतंत्र का संदेश

जिले के स्कूलों में रचनात्मक पहल, “वोटिंग एक फ़र्ज़ है” जैसे संदेशों से बढ़ाई जागरूकता

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सूरत : नगर निगम चुनाव में जागरूकता के लिए रंगोली प्रतियोगिता, विद्यार्थियों ने दिया लोकतंत्र का संदेश

सूरत। सूरत जिले में चुनाव जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा सभी स्कूलों में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस पहल के तहत विद्यार्थियों को लोकतंत्र और मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया।

कार्यक्रम के अंतर्गत सूरत जिला कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत कार्यालय परिसर में भी आकर्षक रंगोलियां बनाई गईं। विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने 10x15 फीट के बड़े आकार में चुनाव विषयक रंगोलियां तैयार कर अपनी रचनात्मकता का परिचय दिया।

हिल्स हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने डिस्ट्रिक्ट सेवा सदन-2 कलेक्ट्रेट में मतदान जागरूकता पर आधारित सुंदर रंगोली बनाई, वहीं द मांडवी स्कूल के विद्यार्थियों ने भी इसी परिसर में आकर्षक प्रस्तुति दी।

इसके अलावा, सूरत जिला पंचायत भवन में संस्कार भारती विद्यालय के विद्यार्थियों ने वोटिंग अवेयरनेस पर प्रभावशाली रंगोली बनाकर सभी का ध्यान आकर्षित किया।

इन रंगोलियों के माध्यम से “वोटिंग एक फ़र्ज़ है” और “अवेयर वोटर – मज़बूत लोकतंत्र” जैसे संदेश प्रभावी रूप से प्रस्तुत किए गए। विद्यार्थियों की यह रचनात्मक अभिव्यक्ति उनकी सामाजिक जिम्मेदारी और जागरूकता को दर्शाती है।

इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों और मार्गदर्शक शिक्षकों को बधाई देते हुए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जिले के सभी स्कूलों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। यह पहल न केवल विद्यार्थियों बल्कि आम नागरिकों में भी चुनाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है।

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Tags: Elections Surat

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