दक्षिण गुजरात में 1,185 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी, सूरत-वलसाड समेत 5 जिलों को फायदा

गांधीनगर, 13 मार्च (वेब वार्ता)। गुजरात सरकार ने लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी को मजबूत करने और सूरत आर्थिक क्षेत्र (एसईआर) के दीर्घकालिक विकास में सहायता करने के व्यापक प्रयास के तहत, दक्षिण गुजरात के पांच जिलों में 1,185 करोड़ रुपए के सड़क विकास कार्यों को मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सूरत, तापी, वलसाड, नवसारी और डांग जिलों में लगभग 383 किलोमीटर तक सड़कों को चौड़ा करने और उनमें सुधार करने वाली 24 परियोजनाओं को मंजूरी दी।

अधिकारियों ने बताया कि इन परियोजनाओं का मकसद इस क्षेत्र में मौजूद औद्योगिक समूहों, बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और उन्हें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ने में मदद करना है।

ये परियोजनाएं एक बड़े विकास ढांचे का हिस्सा हैं, जिसका केंद्र एसईआर (सूरत आर्थिक क्षेत्र) है। सरकार का लक्ष्य इस क्षेत्र को दुबई और गुआंगजौ जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक केंद्रों की तर्ज पर विकसित करना है।

इस योजना का मकसद अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सूरत की भूमिका को मजबूत करना और विनिर्माण केंद्रों तथा वैश्विक बाजारों के बीच की दूरी को कम करना है।

अधिकारियों के अनुसार, इन परियोजनाओं में पाँच जिलों में होने वाले काम शामिल हैं, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा सूरत जिले को दिया गया है। सूरत को 631 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो इस क्षेत्र की औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों में उसकी केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है।

वलसाड जिले के लिए 264 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि बाकी बची राशि का इस्तेमाल नवसारी, तापी और डांग जिलों की परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। सड़क से जुड़ी ये परियोजनाएं एसईआर के लिए नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए आर्थिक मास्टर प्लान से जुड़ी हुई हैं।

इस योजना को लगभग 17 महीने पहले सूरत में शुरू किया गया था। इसमें सूरत और उसके आस-पास के जिलों को 2047 तक एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की एक दीर्घकालिक रणनीति की रूपरेखा तैयार की गई है।

2024 में जब यह योजना तैयार की गई थी, तब जारी एक संदेश में मुख्यमंत्री पटेल ने कहा था, “सूरत आर्थिक क्षेत्र के लिए यह आर्थिक मास्टर प्लान महज एक खाका नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में एक भागीदार के तौर पर दूरदर्शी, गतिशील और समावेशी विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का एक प्रतिबिंब है।”

अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण गुजरात की औद्योगिक प्रोफाइल इस क्षेत्र के चयन में एक अहम कारक थी। आर्थिक मास्टर प्लान तैयार करने के लिए देश भर में चुने गए चार पायलट शहर क्षेत्रों में से एक के तौर पर इस क्षेत्र को चुना गया था।

सूरत अपने कपड़ा विनिर्माण और हीरा तराशने के उद्योगों के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है, जबकि इसके आस-पास के जिलों में रसायन, दवा, पेट्रोकेमिकल, कृषि-प्रसंस्करण और छोटे पैमाने के विनिर्माण सहित कई तरह के क्षेत्र मौजूद हैं।

भरूच जिले में रसायन, दवा और पेट्रोकेमिकल उद्योगों का एक मजबूत आधार है। नवसारी कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और छोटे पैमाने के उत्पादन के लिए जाना जाता है, जबकि तापी में कृषि-प्रसंस्करण, कागज निर्माण और डेयरी से जुड़ी गतिविधियां होती हैं।

वलसाड में केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ-साथ व्यापार और पर्यटन भी हैं, जबकि ज्यादातर जंगलों और आदिवासियों वाला डांग जिला मुख्य रूप से खेती, जंगल से मिलने वाली चीजों और बुनियादी सेवाओं पर निर्भर है।

अधिकारियों ने बताया कि सरकार का नजरिया इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर केंद्रित है, ताकि आर्थिक विविधता और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिल सके। तटीय इलाके और अंदरूनी हिस्सों के वे इलाके जो अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, वे दुनिया भर में बड़े व्यापारिक केंद्रों के तौर पर उभर रहे हैं; इसी वजह से राज्य सरकार लॉजिस्टिक्स और परिवहन कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दे रही है।

इस इलाके को पहले से ही कई परिवहन सुविधाओं का फायदा मिल रहा है, जिनमें एक्सप्रेसवे, रेलवे नेटवर्क, बंदरगाह, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शामिल हैं। ये सभी मिलकर एक बड़ा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों को बंदरगाहों और बाजारों से जोड़ता है।

राज्य सरकार ने टिकाऊ खेती, रियल एस्टेट, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों को भी इस इलाके में भविष्य के विकास के लिए संभावित क्षेत्रों के तौर पर पहचाना है।

अधिकारियों का अनुमान है कि दक्षिण गुजरात की मौजूदा प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग 4,600 अमेरिकी डॉलर है। लंबे समय के विकास की रणनीति के तहत, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार निवेश और औद्योगिक विस्तार के जरिए 2047 तक इस आंकड़े को बढ़ाकर 45,000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा है।