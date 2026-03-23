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सीएम भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में 25 मार्च को होगा मार्च का राज्य स्तरीय ‘स्वागत’ कार्यक्रम

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सीएम भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में 25 मार्च को होगा मार्च का राज्य स्तरीय ‘स्वागत’ कार्यक्रम

गांधीनगर, 23 मार्च (वेब वार्ता)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में हर महीने आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय स्वागत ऑनलाइन जनशिकायत निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च-2026 का राज्य स्तरीय ‘स्वागत’ (स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रिवेंसेस बाई एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी) कार्यक्रम 25 मार्च को आयोजित होगा।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से वर्ष 2003 से शुरू हुआ स्वागत ऑनलाइन जनशिकायत निवारण कार्यक्रम के तहत हर महीने के चौथे गुरुवार को राज्य स्तरीय स्वागत का आयोजन किया जाता है।

मार्च महीने के चौथे गुरुवार, 26 मार्च को राम नवमी के सार्वजनिक अवकाश को ध्यान में रखते हुए मार्च-2026 का राज्य स्तरीय ‘स्वागत’ कार्यक्रम इस बार बुधवार को आयोजित करने का निर्णय किया गया है।

इस ‘स्वागत’ कार्यक्रम के लिए नागरिक अपने अभ्यावेदन 25 मार्च की सुबह 8:00 से 11:00 बजे के दौरान मुख्यमंत्री की जनसंपर्क इकाई, स्वर्णिम संकुल-2, गांधीनगर में व्यक्तिगत रूप से दे सकते हैं। मुख्यमंत्री दोपहर बाद इस राज्य स्तरीय ‘स्वागत’ में स्वयं उपस्थित रहकर नागरिकों की समस्याएं सुनेंगे।

वहीं, सीएम भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि डीकिन यूनिवर्सिटी के गिफ्ट सिटी कैंपस के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हुई।

यह मील का पत्थर भारत में यूनिवर्सिटी के पहले अंतरराष्ट्रीय ब्रांच कैंपस की सफल यात्रा का प्रतीक है – जो यह दर्शाता है कि गुजरात अब विश्व-स्तरीय शिक्षा के लिए एक वैश्विक मंच बन गया है।

उन्होंने आगे कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है, जिनका शिक्षा क्षेत्र के प्रति क्रांतिकारी दृष्टिकोण – नई शिक्षा नीति से लेकर ‘स्टडी इन इंडिया’ पहल तक – ने भारत को एक वैश्विक ज्ञान केंद्र में बदल दिया है। गिफ्ट सिटी तेजी से एक ऐसे जीवंत इकोसिस्टम के रूप में विकसित हो रहा है, जहां वित्त, प्रौद्योगिकी और बेहतरीन शिक्षा का संगम होता है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि गुजरात और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह सहयोग केवल डिग्रियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह नवाचार और वैश्विक साझेदारियों के लिए नए द्वार खोलने के बारे में है, जिनसे आने वाले वर्षों में हमारे छात्रों को लाभ मिलेगा। जिन सभी लोगों को अपनी डिग्रियां मिली हैं, उन्हें मेरी हार्दिक बधाई। आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं।

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Tags: Gujarat Bhupendra Patel

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