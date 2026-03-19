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आरसीबी में अब भी कोहली ही मुख्य ताकत हैं: एबी डिविलियर्स

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आरसीबी में अब भी कोहली ही मुख्य ताकत हैं: एबी डिविलियर्स

बेंगलुरु, 19 मार्च (वेब वार्ता)। दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) में विराट कोहली के हमेशा बने रहने वाले प्रभाव को रेखांकित किया है।

उन्होंने कोहली को मौजूदा चैंपियन टीम की पहचान और सफलता के पीछे की मुख्य ताकत बताया है, चाहे वह मैदान के अंदर हो या बाहर। जैसे ही आरसीबी 28 मार्च को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपना इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है, 2025 में ऐतिहासिक खिताब जीतने के बाद टीम से उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।

टीम में कोहली की भूमिका के बारे में बात करते हुए, डिविलियर्स ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनका प्रभाव सिर्फ़ बनाए गए रनों से कहीं ज़्यादा है। उन्होंने उस ऊर्जा और विश्वास को उजागर किया जो वह टीम के अंदर, खासकर युवा खिलाड़ियों में भरते हैं।

डिविलियर्स ने जियो हॉटस्टार से कहा, “विराट निश्चित रूप से अब भी इस फ्रेंचाइजी की धड़कन हैं। न सिर्फ़ अपने प्रदर्शन और बल्ले से सालों से हासिल की गई निरंतरता के कारण, बल्कि अपनी मौजूदगी और टीम में लाई गई ऊर्जा के कारण भी।

जिस तरह से वह मैदान के अंदर और बाहर खुद को पेश करते हैं, हमेशा टीम के लिए लड़ते हैं, वह सबसे अलग है। वह वह ऊर्जा लाते हैं और युवाओं को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे आखिरकार आगे बढ़कर ट्रॉफी जीत सकते हैं, जैसा कि आरसीबी ने पिछले साल किया था।”

डिविलियर्स ने आरसीबी के 2025 के सफल अभियान के दौरान टीम के दृष्टिकोण में आए एक अहम बदलाव की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि टीम ने कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों पर अत्यधिक निर्भर रहने की आदत छोड़ दी और इसके बजाय सभी के सामूहिक योगदान से सफलता हासिल की।

“पिछले सीज़न के बारे में मुझे जो बात सबसे अच्छी लगी, वह यह थी कि हाँ, वह टीम के मुख्य रन बनाने वालों में से एक थे – जैसा कि आमतौर पर ओपनर होते हैं – लेकिन दूसरे खिलाड़ियों ने भी आगे बढ़कर योगदान दिया।

अतीत में, आरसीबी अक्सर सिर्फ़ दो, तीन या चार खिलाड़ियों के लगातार अच्छा प्रदर्शन करने पर निर्भर रहने की गलती करती थी। इस बार, मुझे लगा कि पूरी टीम ने मिलकर योगदान दिया।”

आईपीएल 2025 के फाइनल पर बात करते हुए – जिसमें आरसीबी ने अपना पहला खिताब जीता था – डिविलियर्स ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भले ही कोहली ने पारी को संभाला था, लेकिन टीम के सभी खिलाड़ियों के योगदान का भी बहुत महत्व था। “फाइनल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें विराट ने 35 गेंदों पर 43 रन बनाए।

लेकिन असल में पाटीदार, लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा और रोमारियो शेफर्ड थे जिन्होंने ऊंचे स्ट्राइक रेट से रन बनाए और टीम को 190 से ज़्यादा का स्कोर बनाने में मदद की, जिससे आखिरकार टीम मैच जीत गई। क्रुणाल पंड्या ने भी गेंदबाज़ी में अहम योगदान दिया।”

उन्होंने आगे ज़ोर देकर कहा कि एक संतुलित टीम होने से कोहली पर से बोझ कम हो गया है, जिससे उन्हें एक ज़्यादा एकजुट टीम माहौल में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिला है। “मेरा यही मतलब है कि खिलाड़ी पूरे सीज़न में इसी तरह योगदान दे रहे हैं, और गेंदबाज़ी आक्रमण भी मज़बूत हो रहा है।

विराट इसे महसूस कर सकते हैं; उन्हें यह एहसास हो सकता है कि अब वह अकेले ही टीम का बोझ नहीं उठा रहे हैं। उनके आस-पास जुझारू खिलाड़ियों की एक टीम है, जो सभी ट्रॉफी जीतने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

मुझे लगता है कि वे बहुत अच्छी स्थिति में हैं। यह लगभग वही टीम है, उन्हें ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और उनके पास यह मानने का ठोस कारण है कि वे आने वाले सीज़न में भी एक बार फिर से आखिर तक का सफ़र तय कर सकते है।

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Tags: Virat Kohli Indian Premier League (IPL)

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