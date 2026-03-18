लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
क्रिकेट

विराट कोहली IPL 2026 के लिए पहुंचे भारत, 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद से होगी RCB की भिड़ंत

On
विराट कोहली IPL 2026 के लिए पहुंचे भारत, 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद से होगी RCB की भिड़ंत

हैदराबाद, 18 मार्च (वेब वार्ता)। आईपीएल 2026 से पहले विराट कोहली भारत लौट आए हैं, उनके साथ अनुष्का शर्मा भी हैं। विराट जल्द ही RCB कैंप से जुड़कर नए सीजन की तैयारी शुरू करेंगे।

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है। टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा।

इसी बीच टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भारत लौट चुके हैं। उन्हें 16 मार्च की रात मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

अब जब विराट कोहली भारत लौट आए हैं, तो उनकी नजर आईपीएल में दूसरी ट्रॉफी जीतने पर होगी। 2025 में आरसीबी ने 17 साल का इंतजार खत्म करते हुए खिताब जीता था। ऐसे में इस सीजन में टीम अपने खिताब को बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी।

तैयारी में जुटे कोहली, वीडियो हुआ वायरल आईपीएल शुरू होने से पहले ही विराट कोहली ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। हाल ही में उन्होंने एक ट्रेनिंग वीडियो शेयर किया था, जिसमें उनकी बल्लेबाजी की झलक देखने को मिली।

यह वीडियो कुछ ही समय में वायरल हो गया और करीब 15 मिलियन लाइक्स पार कर गया। इससे साफ है कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही कोहली का क्रेज फैंस के बीच चरम पर है।

विराट कोहली के IPL रिकॉर्ड्स
विराट कोहली आईपीएल इतिहास के सबसे सफल बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उन्होंने 260 से ज्यादा मैचों में 8600 से अधिक रन बनाए हैं और वह इस लीग के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।

उनका सबसे यादगार सीजन 2016 रहा, जब उन्होंने 973 रन बनाए थे, जो आज भी एक सीजन में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड है। उस सीजन में उन्होंने चार शतक भी जड़े थे, जो किसी एक संस्करण में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा हैं।

कोहली के नाम आईपीएल में कुल 8 शतक दर्ज हैं, जो इस टूर्नामेंट में किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा शतक हैं। इसके अलावा उन्होंने 63 अर्धशतक भी लगाए हैं, जिससे वह सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं।

RCB का शुरुआती शेड्यूल
28 मार्च: बनाम सनराइजर्स हैदराबाद- एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु
5 अप्रैल: बनाम चेन्नई सुपर किंग्स- बेंगलुरु
10 अप्रैल: बनाम राजस्थान रॉयल्स- गुवाहाटी
12 अप्रैल: बनाम मुंबई इंडियंस- मुंबई

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Virat Kohli Indian Premier League (IPL)

Related Posts

आईपीएल 2026 के लिए डिजिटल हुई गुजरात टाइटन्स

आईपीएल 2026 के लिए डिजिटल हुई गुजरात टाइटन्स

रोहित शर्मा की सलाह हार्दिक के लिए अहम, पूरे मैच में इस्तेमाल करे मुंबई इंडियंस: हरभजन सिंह

रोहित शर्मा की सलाह हार्दिक के लिए अहम, पूरे मैच में इस्तेमाल करे मुंबई इंडियंस: हरभजन सिंह

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को आईपीएल 2026 की मेजबानी के लिए मिली हरी झंडी

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को आईपीएल 2026 की मेजबानी के लिए मिली हरी झंडी

IPL 2026 से पहले RCB की बढ़ी मुश्किलें, टीम को विजेता बनाने वाला खिलाड़ी होगा बाहर?

IPL 2026 से पहले RCB की बढ़ी मुश्किलें, टीम को विजेता बनाने वाला खिलाड़ी होगा बाहर?