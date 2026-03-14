रोहित शर्मा की सलाह हार्दिक के लिए अहम, पूरे मैच में इस्तेमाल करे मुंबई इंडियंस: हरभजन सिंह

नई दिल्ली, 14 मार्च (वेब वार्ता)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह का मानना है कि आईपीएल 2026 में रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस इम्पैक्ट खिलाड़ी नहीं बल्कि पूर्ण खिलाड़ी के रूप में इस्तेमाल करे। रोहित पूरे मैच के लिए फील्ड पर रहें।

हरभजन ने जियोहॉटस्टार पर कहा, “रोहित शर्मा को 12वें खिलाड़ी के तौर पर इस्तेमाल किया गया है जो सिर्फ बल्लेबाजी करता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह के नेतृत्वकर्ता वह रहे हैं, उन्हें मैदान पर होना चाहिए।

मुश्किल मैचों में, जब आपको कुछ खास फैसले लेने होते हैं, जब कप्तान को सहारे की जरूरत होती है, उस समय रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।”

पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने भी रोहित शर्मा के पूरा मैच खेलने का समर्थन किया है। आकाश ने कहा कि रोहित फिट हैं और फॉर्म में हैं। इसका फायदा एमआई को उठाना चाहिए।

उन्होंने कहा, “अगर आप फिट हैं, तो आपको पूरा गेम खेलना चाहिए और आपकी जगह कोई और नहीं आएगा। खासकर जब आप दूसरी पारी में बल्लेबाजी कर रहे हों, तो आपको एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर नहीं आना चाहिए। एक ओपनर को डगआउट से मैच के 20 ओवर देखने की आदत नहीं होती।

ओपनिंग बैट्समैन को फील्ड पर रहने, उसके हिसाब से तैयारी करने और फिर मजबूत शुरुआत करने की आदत होती है। रोहित शर्मा इस समय सबसे फिट, और शायद सबसे मजबूत हैं, इसलिए उन्हें सभी 40 ओवर के लिए ग्राउंड पर रहना चाहिए।”

दरअसल, रोहित शर्मा को पिछले दो सीजन में ज्यादातर मैचों में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। वह अधिकांश समय डगआउट में बैठे रहे हैं। इसकी वजह उनकी फिटनेस बताई जा रही थी।

रोहित ने अपनी फिटनेस पर पिछले 6-8 महीनों में बहुत काम किया है और अब वह सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक हैं। ऐसे में, उन्हें पूरे मैच में खिलाए जाने की सलाह क्रिकेट विशेषज्ञ मुंबई इंडियंस को दे रहे हैं।

हालांकि, सीजन की शुरुआत के बाद ही पता चलेगा कि रोहित पूरे मैच के दौरान फील्ड पर रहते हैं या इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में सिर्फ बल्लेबाजी के लिए आते हैं।

बता दें कि रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है। टीम मैनेजमेंट ने 2024 में रोहित की जगह हार्दिक को कप्तान नियुक्त किया था।