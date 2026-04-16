बेंगलुरु में जोश हेजलवुड की रफ़्तार ने बरपाया कहर

बेंगलुरु, 15 अप्रैल (वेब वार्ता)। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले जा रहे 23वें मुकाबले में एक डरावना मंजर देखने को मिला।

लखनऊ की पारी के पांचवें ओवर में आरसीबी के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की एक सटीक और तेज रफ्तार गेंद सीधे कप्तान ऋषभ पंत की कोहनी पर जा लगी।

गेंद लगते ही पंत असहज होकर क्रीज पर ही बैठ गए और दर्द से तड़प उठे। तुरंत मैदान पर फिजियो को बुलाया गया, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद भी दर्द कम नहीं हुआ और पंत को महज 3 गेंदें खेलने के बाद रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा।

जोश हेजलवुड, जिन्हें इस मैच में जैकब डफी की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था, अपनी पहली ही स्पेल में घातक नजर आए। चोट लगने के बाद जब पंत पवेलियन की ओर लौट रहे थे, तब हेजलवुड ने खेल भावना का परिचय देते हुए उनकी पीठ थपथपाकर हौसला बढ़ाया। हालांकि, पंत की चोट ने लखनऊ सुपर जायंट्स की रणनीतियों को बड़ा झटका दिया है।

मैच की बात करें तो आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी, जो शुरुआत में ही उनके पक्ष में जाती दिखी क्योंकि मुख्य बल्लेबाज पंत को मैदान छोड़ना पड़ा।

इस मैच में आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ पिछले मैच में टखने में लगी चोट के कारण उन्हें सावधानी के तौर पर ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ के रूप में रखा गया है।

दूसरी ओर, लखनऊ की टीम अब निकोलस पूरन और आयुष बडोनी जैसे बल्लेबाजों पर निर्भर है ताकि पंत की अनुपस्थिति में एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया जा सके।

फैंस अब प्रार्थना कर रहे हैं कि पंत की कोहनी की चोट ज्यादा गंभीर न हो और वह आगामी मैचों के लिए जल्द फिट होकर मैदान पर वापसी करें।