RCB की जीत के साथ विराट कोहली ने रचा इतिहास, IPL में ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने

नई दिल्ली, 28 अप्रैल (वेब वार्ता)। विराट कोहली ने IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 11 रन बनाते ही इतिहास रच दिया। वह IPL में 9000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए।

आईपीएल 2026 के 39वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बड़ी जीत दर्ज की। इस मैच में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट के बड़े अंतर के साथ हराया।

वहीं, ये मुकाबले टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के लिए भी खास रहा। IPL के इस सीजन में एक बार फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इतिहास रच दिया।

27 अप्रैल को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में कोहली ने एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया। वह आईपीएल के इतिहास में 9000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए।

275वें मैच में हासिल की बड़ी उपलब्धि

विराट कोहली अपने आईपीएल करियर का 275वां मैच खेल रहे थे और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें केवल 11 रन की जरूरत थी। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी के छठे ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।

इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए कोहली ने कुल 6732 गेंदों का सामना किया। यह आंकड़ा उनकी निरंतरता और शानदार प्रदर्शन को दर्शाता है।

टॉप रन स्कोरर की सूची में सबसे आगे

आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में विराट कोहली पहले स्थान पर कायम हैं। उनके बाद रोहित शर्मा, शिखर धवन, डेविड वॉर्नर और केएल राहुल का नाम आता है। रोहित शर्मा ने 276 मैचों में 7000 से अधिक रन बनाए हैं।

वहीं शिखर धवन 222 मैचों में 6700 से ज्यादा रन बनाकर अपने आईपीएल करियर का अंत कर चुके हैं। डेविड वॉर्नर 184 मैचों में 6500 से ज्यादा रन के साथ विदेशी बल्लेबाजों में शीर्ष पर हैं। केएल राहुल ने 153 मैचों में 5500 से अधिक रन बनाए हैं।

आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

विराट कोहली – 9012 रन

रोहित शर्मा – 7183 रन

शिखर धवन – 6769 रन

डेविड वॉर्नर – 6565 रन

केएल राहुल – 5580 रन

सुरेश रैना – 5528 रन

दिल्ली के खिलाफ एक और रिकॉर्ड के करीब

विराट कोहली के पास दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका था। हालांकि इससे पहले ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 76 रनों का लक्ष्य 6.3 ओवर में हासिल कर लिया।

अगर कोहली इस मैच में 27 रन बना लेते, तो वह टी20 क्रिकेट में किसी एक टीम के खिलाफ 1200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाते। फिलहाल उनके नाम दिल्ली के खिलाफ 34 मैचों में 1184 रन दर्ज हैं। आने वाले मैचों में वह इस रिकॉर्ड को भी अपने नाम कर सकते हैं।



