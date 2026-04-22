टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का चौंकाने वाला खुलासा: विराट कोहली की वजह से शुरू किया क्रिकेट देखना

मैड्रिड, 22 अप्रैल (वेब वार्ता)। सर्बिया के महान टेनिस खिलाड़ी और 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच ने क्रिकेट के प्रति अपने लगाव को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है।

लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 के दौरान एक साक्षात्कार में जोकोविच ने बताया कि उन्होंने विराट कोहली की वजह से ही क्रिकेट देखना शुरू किया था।

जोकोविच ने कोहली को अपना एक अच्छा दोस्त बताते हुए कहा कि वे उनकी खेल भावना और उपलब्धियों का बेहद सम्मान करते हैं। यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि जोकोविच जैसे वैश्विक आइकन का किसी क्रिकेटर के प्रति ऐसा सम्मान खेल जगत की सीमाओं को जोड़ने का काम करता है।

साक्षात्कार के दौरान जोकोविच ने जल्द ही भारत आने के अपने इरादे भी जाहिर किए। उन्होंने उत्साह के साथ कहा कि जब भी वे भारत आएंगे, तो वे विराट कोहली के साथ समय बिताना चाहेंगे।

जोकोविच ने एक दिलचस्प योजना साझा करते हुए कहा कि वे विराट के साथ थोड़ा टेनिस और थोड़ा क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ताकि खेल के माध्यम से लोगों के बीच सकारात्मकता और खुशियां फैलाई जा सकें।

उन्होंने भारतीय प्रशंसकों से मिलने वाले निरंतर प्यार और समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त किया और कहा कि भारत का दौरा करना उनके लिए हमेशा खास अनुभव होता है।

विराट कोहली और नोवाक जोकोविच के बीच की दोस्ती नई नहीं है; दोनों लंबे समय से एक-दूसरे के खेल के प्रशंसक रहे हैं। पिछले साल विंबलडन 2025 में कोहली को अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ जोकोविच का उत्साह बढ़ाते देखा गया था।

वहीं, पिछले साल मई में जब विराट ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था, तब जोकोविच ने उनके सम्मान में एक विशेष पोस्ट साझा कर उनकी पारी को ‘अविश्वसनीय’ बताया था।

यह आपसी सम्मान दर्शाता है कि कैसे दो अलग-अलग खेलों के ये महान खिलाड़ी एक-दूसरे की मेहनत और सफलता को वैश्विक स्तर पर सराहते हैं।