सूरत में TCL सीज़न-4 संपन्न, “शाइनिंग स्टार्स” बनी विजेता

सूरत में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित TCL (टॉप चैंपियंस लीग) का सीज़न-4 सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। एल. पी. सवानी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए इस दो दिवसीय टूर्नामेंट में 8 टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और बेहतरीन खेल भावना का प्रदर्शन किया।

वर्ष 2011 से शुरू हुई यह लीग गुजरात के विभिन्न शहरों में नॉन-प्रोफेशनल महिला क्रिकेट को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित की जाती है। सूरत सीज़न-4 में चक दे 1, द लेजेंड्स, टीम प्रीति जोशी, पुलिस टीम, शक्ति टीम, शाइनिंग स्टार्स, डॉमिनेटर्स और स्टेलर स्ट्राइकर्स सहित कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया।

फाइनल मुकाबले में “शाइनिंग स्टार्स” टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए खिताब अपने नाम किया, जबकि “लेजेंड्स” टीम उपविजेता रही। दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीत लिया।

इस अवसर पर TCL की संस्थापक निमिषा शाह ने कहा कि यह लीग महिलाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा दिखाने का सशक्त मंच प्रदान करती है। उन्होंने TCL को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का लक्ष्य भी व्यक्त किया।

टीम प्रीति जोशी की ऑनर एडवोकेट प्रीतिबेन जोशी ने महिलाओं को खेलों में अधिक भागीदारी के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन आत्मविश्वास और टीमवर्क को बढ़ावा देते हैं। उनकी टीम में कैप्टन संगीता खूट, दिव्या कोसंबिया, फनी पटेल, हेतल, शीला पटेल, तृप्ति ठक्कर और छाया गोहिल सहित 12 महिला वकीलों ने हिस्सा लिया।

टूर्नामेंट की खास बात यह रही कि सभी प्रतिभागी नॉन-प्रोफेशनल होते हुए भी खेल के प्रति गहरा जुनून रखती थीं। इसमें गृहिणी, डॉक्टर, वकील और विभिन्न पेशों से जुड़ी महिलाओं ने भाग लेकर यह साबित किया कि क्रिकेट केवल खेल नहीं, बल्कि एक जुनून है।

विजेता टीम को ट्रॉफी और पुरस्कार राशि निमिषा शाह और एडवोकेट प्रीति जोशी द्वारा प्रदान की गई। TCL सूरत सीज़न-4 ने महिला क्रिकेट में नई ऊर्जा का संचार किया है और भविष्य में ऐसे आयोजनों के विस्तार की उम्मीद जगाई है।