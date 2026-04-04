सूरत : चैंबर द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान, 1200 से अधिक मजदूरों की साइकिलों पर लगाए गए रेट्रो रिफ्लेक्टर

सूरत। सूरत में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान 2 अप्रैल 2026 को पांडेसरा और बामरोली क्षेत्रों में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूरों को शामिल किया गया।

चैंबर की ट्रैफिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस कमेटी द्वारा आयोजित इस अभियान के तहत 1200 से अधिक मजदूरों की साइकिलों पर रेट्रो रिफ्लेक्टर लगाए गए। इसका मुख्य उद्देश्य रात के समय साइकिल सवारों की दृश्यता बढ़ाना और सड़क हादसों की संभावना को कम करना था।

अभियान के दौरान मजदूरों को रेट्रो रिफ्लेक्टर के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और उन्हें सड़क पर सुरक्षित तरीके से चलने के लिए जागरूक किया गया।

इस पहल में कमेटी की चेयरपर्सन कामिनीबेन डुमसवाला सहित सदस्य अचनाबेन देसाई, मुकेश पटेल, गणेश सोलंकी, अशोक डुमसवाला और कृष्णकांत खरवार ने सक्रिय भागीदारी निभाई। साथ ही पांडेसरा पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों का भी अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग रहा।

यह अभियान शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने और विशेष रूप से श्रमिक वर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय पहल माना जा रहा है।