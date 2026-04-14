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गुजरात में चुनाव के चलते जीटी और सीएसके के मैचों की तारीखों और स्थानों में हुआ महत्वपूर्ण बदलाव

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गुजरात में चुनाव के चलते जीटी और सीएसके के मैचों की तारीखों और स्थानों में हुआ महत्वपूर्ण बदलाव

हैदराबाद, 14 अप्रैल (वेब वार्ता)। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आईपीएल 2026 के बीच एक बड़ा फैसला लेते हुए गुजरात टाइटन्स (GT) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के दो मैचों के कार्यक्रम में बदलाव किया है।

बोर्ड के अनुसार, गुजरात के विभिन्न हिस्सों और अहमदाबाद में 26 अप्रैल को होने वाले नगर निगम चुनावों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।

बीसीसीआई ने स्पष्ट किया है कि चुनावों के कारण स्टेडियम में पर्याप्त पुलिस बल और संसाधन उपलब्ध कराना एक चुनौती थी, इसलिए शेड्यूल को संशोधित करना जरूरी हो गया।

नए कार्यक्रम के मुताबिक, 26 अप्रैल को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला मैच अब चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके विपरीत, 21 मई को चेन्नई में प्रस्तावित शाम का मुकाबला अब अहमदाबाद स्थानांतरित कर दिया गया है।

इस बदलाव से प्रशंसकों को अपनी पसंदीदा टीमों के होम ग्राउंड पर होने वाले मैचों के लिए अपनी यात्रा योजनाओं में संशोधन करना होगा। अहमदाबाद के अलावा सूरत, वडोदरा और राजकोट सहित कई अन्य शहरों में भी उसी दिन मतदान होना है।

आईपीएल 2026 के मौजूदा सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स का संघर्ष जारी है। पांच बार की चैंपियन सीएसके अब तक खेले गए 4 मैचों में से केवल एक में जीत दर्ज कर पाई है और अंक तालिका में 9वें पायदान पर है।

वहीं, गुजरात टाइटन्स की स्थिति थोड़ी बेहतर है; वे 4 मैचों में दो जीत और दो हार के साथ छठे स्थान पर काबिज हैं। शेड्यूल में हुए इस बदलाव का असर दोनों टीमों की तैयारियों पर पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें अब नए सिरे से अपनी घरेलू परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बनानी होगी।

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Tags: Gujarat Indian Premier League (IPL)

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