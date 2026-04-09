बीसीसीआई ने आईपीएल के बीच लागू किया नया सख्त नियम, अब बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ियों की आवाजाही हुई सीमित

नई दिल्ली, 09 अप्रैल (वेब वार्ता)। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आईपीएल 2026 के बीच मैच के दौरान अनुशासन को और अधिक मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।

नए नियम के अनुसार, अब खेल के दौरान बेंच पर बैठे सभी अतिरिक्त खिलाड़ी मैदान के आसपास स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकेंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि केवल वही खिलाड़ी मैदान पर ड्रिंक्स, बल्ला या संदेश लेकर जासकेंगे, जिन्हें टीम मैनेजमेंट ने आधिकारिक टीम शीट में ‘नामित 16 खिलाड़ियों’ में शामिल किया है।

जो खिलाड़ी इस सूची का हिस्सा नहीं हैं, उनके मैदान पर प्रवेश करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

नए दिशानिर्देशों के तहत, बाउंड्री रोप और एलईडी विज्ञापन बोर्ड के बीच मौजूद रहने वाले खिलाड़ियों की संख्या को भी सीमित कर दिया गया है। अब किसी भी समय बिब पहने हुए पांच से अधिक खिलाड़ीबाउंड्री के पास नहीं रह सकते।

ये पांच खिलाड़ी ड्रिंक्स देने या बाउंड्री पर गई गेंदों को वापस लाने के लिए तैनात किए जा सकते हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को अनिवार्य रूप से डगआउट तक ही सीमित रहना होगा।

बीसीसीआई ने मैच प्लेइंग कंडीशंस (एमपीसी) के क्लॉज 11.5.2 और 24.1.4 को और अधिक सख्ती से लागू करने के लिए यह निर्देश जारी किए हैं।

माना जा रहा है कि बीसीसीआई ने यह कदम मैच के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने और अनावश्यक गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया है।

आईपीएल 2026 के 13 मुकाबले संपन्न होने के बाद यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिसका असर दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले अगले मैच से ही दिखने लगेगा।

हालांकि आधिकारिक कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस फैसले से टीमों के ऑन-फील्ड कम्युनिकेशन और रणनीति पर असर पड़ सकता है। बोर्ड

का मुख्य उद्देश्य खेल के दौरान मैदान पर व्यवस्था बनाए रखना और समय की बर्बादी को रोकना है।