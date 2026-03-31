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पावरप्ले में गेम कंट्रोल करना ही था असली लक्ष्य: वैभव सूर्यवंशी

चेन्नई के खिलाफ 15 गेंदों में अर्धशतक जड़ने वाले युवा सनसनी ने जीत के बाद अपनी तूफानी बल्लेबाजी का खोला राज

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पावरप्ले में गेम कंट्रोल करना ही था असली लक्ष्य: वैभव सूर्यवंशी

गुवाहाटी, 31 मार्च (वेब वार्ता)। राजस्थान रॉयल्स के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के अपने पहले ही मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन किया।

महज 15 गेंदों में अर्धशतक पूरा करने वाले 15 वर्षीय वैभव ने अपनी 52 रनों की पारी के बाद जीत का मंत्र साझा किया। उन्होंने बताया कि टीम का मुख्य उद्देश्य पावरप्ले के दौरान खेल पर पूरी तरह नियंत्रण बनाना था।

वैभव के अनुसार, छोटे लक्ष्य का पीछा करते समय शुरुआती छह ओवरों का खेल बेहद निर्णायक होता है; यदि वहां बल्लेबाजी टीम हावी हो जाए, तो मैच का रुख पूरी तरह मुड़ जाता है।

मैच के बाद वैभव ने खुलासा किया कि शुरुआत में विकेट थोड़ा चिपचिपा महसूस हो रहा था, जिससे बल्लेबाजी चुनौतीपूर्ण लग रही थी। हालांकि, जैसे-जैसे गेंद पुरानी हुई, वह बल्ले पर बेहतर तरीके से आने लगी, जिससे बड़े शॉट्स खेलना आसान हो गया।

वैभव ने अपनी सफलता का श्रेय कोचों के भरोसे और अपने स्वाभाविक खेल को दिया। उन्होंने कहा कि टीम प्रबंधन ने उन्हें हालात के हिसाब से निडर होकर खेलने की पूरी आजादी दी थी, जिसका परिणाम मैदान पर उनकी आतिशी बल्लेबाजी के रूप में देखने को मिला।

बाएं हाथ के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने अपने जोड़ीदार यशस्वी जायसवाल की भूमिका को भी जीत के लिए महत्वपूर्ण बताया। वैभव ने कहा कि जायसवाल हर गेंद के बाद उनसे संवाद कर रहे थे और उन्हें स्ट्राइक रोटेट करने के साथ-साथ बड़े शॉट्स खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे।

गौरतलब है कि राजस्थान ने जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर और रवींद्र जडेजा की घातक गेंदबाजी की मदद से चेन्नई को 127 रनों पर समेट दिया था, जिसे राजस्थान ने वैभव और जायसवाल की साझेदारी के दम पर महज 12.1 ओवर में 8 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया।

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Tags: Indian Premier League (IPL) Vaibhav Suryavanshi

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