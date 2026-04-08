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आईपीएल 2026 की अंकतालिका में राजस्थान रॉयल्स की बादशाहत

मुंबई इंडियंस को धूल चटाकर शीर्ष पर पहुंचा राजवाड़ा, लगातार दूसरी हार से मुंबई को बड़ा नुकसान

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आईपीएल 2026 की अंकतालिका में राजस्थान रॉयल्स की बादशाहत

गुवाहाटी, 08 अप्रैल (वेब वार्ता)। आईपीएल 2026 के 13वें रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 27 रनों से हराकर अंकतालिका में पहला स्थान हासिल कर लिया है।

गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में बारिश की बाधा के कारण यह मैच 11-11 ओवरों का खेला गया, जिसमें राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारियों के दम पर 150 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।

जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 9 विकेट खोकर केवल 123 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन में जीत की हैट्रिक पूरी कर ली है, जबकि हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है।

इस बड़ी जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स 3 मैचों में 3 जीत और 6 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर काबिज है। पंजाब किंग्स 3 मैचों में 5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर मौजूद हैं।

मुंबई इंडियंस की बात करें तो 3 मैचों में केवल एक जीत और दो हार के साथ टीम अब सातवें स्थान पर खिसक गई है।

टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में ही टीमों के बीच नेट रन रेट की जंग तेज हो गई है, जहाँ राजस्थान ने एक मजबूत रन रेट के साथ अपनी स्थिति काफी सुरक्षित कर ली है।

अंकतालिका के निचले हिस्से में कुछ चौंकाने वाले नाम शामिल हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स एक अंक के साथ आठवें स्थान पर है, जबकि पिछले सीजन की उपविजेता गुजरात टाइटंस अपने दोनों शुरुआती मैच हारकर नौवें पायदान पर संघर्ष कर रही है।

सबसे खराब स्थिति चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की है, जो अपने शुरुआती तीनों मुकाबले गंवाकर तालिका में सबसे नीचे 10वें स्थान पर बनी हुई है। जैसे-जैसे आईपीएल 2026 आगे बढ़ रहा है, प्लेऑफ की रेस और दिलचस्प होती जा रही है, जहाँ राजस्थान की निरंतरता ने बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।

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Tags: Indian Premier League (IPL)

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