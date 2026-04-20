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लगातार पांच हार के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की पहली जीत से भावुक हुए खिलाड़ी

ड्रेसिंग रूम में झलके आंसू, वरुण चक्रवर्ती ने जीत को खिताबी जीत से भी बड़ा बताया

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लगातार पांच हार के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की पहली जीत से भावुक हुए खिलाड़ी

कोलकाता, 20 अप्रैल (वेब वार्ता)। आईपीएल 2026 में लगातार पांच हार और एक मैच रद्द होने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को आखिरकार अपनी पहली जीत नसीब हुई है।

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन की घातक गेंदबाजी ने विपक्षी टीम को महज 155 रनों पर रोक दिया।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की शुरुआत बेहद खराब रही और एक समय टीम ने 85 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद रिंकू सिंह (नाबाद 53) और अनुकूल रॉय (नाबाद 29) ने सातवें विकेट के लिए 76 रनों की अटूट साझेदारी कर टीम को 19.4 ओवर में यादगार जीत दिला दी।

मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने टीम के भीतर के माहौल पर बड़ा खुलासा किया। वरुण ने बताया कि इस पहली जीत के बाद ड्रेसिंग रूम में कई खिलाड़ियों की आंखों में आंसू थे।

उन्होंने इस पल की तुलना 2024 में ट्रॉफी जीतने वाले क्षण से करते हुए कहा कि यह जीत टीम के लिए किसी खिताब से कम नहीं है। वरुण ने जीत का श्रेय कोचिंग स्टाफ को देते हुए कहा कि उन्होंने बाहरी आलोचनाओं और अफवाहों का असर टीम पर नहीं पड़ने दिया, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल बना रहा और वे एकजुट होकर मैदान पर वापसी कर सके।

इस जीत के बावजूद केकेआर अंक तालिका में 3 अंकों के साथ फिलहाल 9वें स्थान पर बनी हुई है। हालांकि, इस जीत ने टीम के भीतर नए आत्मविश्वास का संचार किया है और खिलाड़ियों पर बना हार का दबाव कम हुआ है।

केकेआर के पास अब एक हफ्ते का लंबा ब्रेक है, जिसके बाद वे रविवार, 26 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उनके घरेलू मैदान पर भिड़ेंगे। टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि रिंकू सिंह और वरुण चक्रवर्ती की यह फॉर्म आने वाले मैचों में भी बरकरार रहेगी और टीम प्लेऑफ की रेस में वापसी करने में सफल होगी।

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Tags: Indian Premier League (IPL)

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