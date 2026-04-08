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जायसवाल की तूफानी पारी से राजस्थान की जीत की हैट्रिक

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जायसवाल की तूफानी पारी से राजस्थान की जीत की हैट्रिक

गुवाहाटी, 08 अप्रैल (वेब वार्ता)। यशस्वी जायसवाल (नाबाद 77) और वैभव सूर्यवंशी (39) की तूफानी पारियों से राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को वर्षा प्रभावित आईपीएल मुकाबले में मंगलवार को 27 रन से हराकर जीत की हैट्रिक पूरी कर ली।

टॉस हारने के बाद राजस्थान ने निर्धारित 11 ओवर में तीन विकेट पर 150 रन का मजबूत स्कोर बनाया और फिर मुंबई को नौ विकेट पर 123 रन पर रोक दिया। राजस्थान रॉयल्स के लिए यह एक ज़बरदस्त जीत है।

जब हार्दिक ने टॉस जीतकर गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला किया, तो हालात उनके पक्ष में नहीं थे। यह एक छोटा मैच था, पिच लंबे समय तक कवर्स के नीचे रही थी, जिससे गेंदबाज़ों को कुछ मदद मिलने की उम्मीद थी; लेकिन जायसवाल और सूर्यवंशी के लिए इन बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा,

क्योंकि वे पूरी आक्रामकता के साथ मैदान पर उतरे। उन्होंने एक तेज़ साझेदारी के साथ मैच की लय तय कर दी, जिसकी बदौलत वे 11 ओवरों में ही 150 रन के कुल स्कोर तक पहुँच गए।

मुंबई इंडियंस की रनों का पीछा करने की कोशिश कभी ज़ोर नहीं पकड़ पाई। उन्होंने शुरुआती दो ओवरों में ही रिकेल्टन और सूर्यकुमार के विकेट गँवा दिए, और जल्द ही रोहित भी आउट हो गए। 22 रन पर तीन विकेट गंवाने के बाद मुंबई की चुनौती यहीं दम तोड़ गई।

मुंबई के लिए शेरफेन रदरफोर्ड और नमन धीर ने 25-25 रन बनाये जबकि अन्य बल्लेबाज मैदान पर आते और जल्दी वापस पवेलियन लौटते रहे।

राजस्थान की तरफ से नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा और रवि बिश्नोई ने दो-दो विकेट लिए। इससे पहले मुंबई के गेंदबाज़ों ने पहले तीन ओवर में अपनी लेंथ सही नहीं रखी।

जायसवाल और वैभव, दोनों ने मुंबई के गेंदबाज़ों की जमकर धुनाई की। दीपक चाहर और ट्रेंट बोल्ट, दोनों के ओवर में 22-22 रन बने। यहाँ तक कि बुमराह के ओवर में भी 14 रन बने।

हार्दिक ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए सिर्फ़ 4 रन दिए। उन तीन ओवरों को छोड़कर, बाकी सभी ओवरों में दोहरे अंकों में रन बने। जायसवाल को मुंबई के ख़िलाफ़ खेलना बहुत पसंद है।

उनके दोनों आईपीएल शतक इसी टीम के ख़िलाफ़ आए हैं, और अगर उन्हें 10 गेंदें और खेलने को मिलतीं, तो आज रात वह अपना तीसरा शतक भी पूरा कर लेते।

उन्होंने बहुत ही साफ़ सोच के साथ बल्लेबाज़ी की और गेंद को बहुत ही सफ़ाई से हिट किया। जायसवाल ने 32 गेंदों पर नाबाद 77 रन में 10 चौके और चार छक्के मारे जबकि सूर्यवंशी ने 14 गेंदों पर 39 रन में एक चौका और पांच छक्के उड़ाए।

कप्तान रियान पराग ने 10 गेंदों पर 20 रन में एक चौका और दो छक्के मारे।

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Tags: Indian Premier League (IPL)

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