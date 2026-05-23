आईपीएल 2026: हार के बाद भी RCB की मौज, टॉप पर रहने के कारण फाइनल में पहुंचने के लिए टीम को मिलेंगे दो बड़े मौके



बेंगलुरु, 23 मई (वेब वार्ता)। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 55 रनों की हार के बावजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए अच्छी खबर है।

टीम अंक तालिका में 18 अंकों के साथ पहले स्थान पर बनी हुई है, जिसका फायदा उन्हें प्लेऑफ में मिलेगा। शीर्ष दो में रहने के कारण आरसीबी को अब फाइनल में प्रवेश करने के लिए दो अवसर मिलेंगे, जिससे उनकी खिताबी उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं।

आरसीबी का मुकाबला अब क्वालीफायर-1 में गुजरात टाइटंस से होगा। नेट रन रेट में बेहतर प्रदर्शन के कारण आरसीबी पहले स्थान पर है, जबकि गुजरात दूसरे स्थान पर है।

धर्मशाला में 26 मई को खेले जाने वाले इस मैच की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालीफायर-2 में अपनी किस्मत आजमाने का दूसरा मौका दिया जाएगा। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद निर्णायक होगा।

टूर्नामेंट के एलिमिनेटर मैच का रोमांच 27 मई को होगा, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चौथी टीम (पंजाब, राजस्थान, दिल्ली या केकेआर में से एक) से होगा।

इस मैच की विजेता टीम, क्वालीफायर- 1 में हारने वाली टीम के साथ 29 मई को क्वालीफायर-2 में भिड़ेगी। अंत में, आईपीएल 2026 का महामुकाबला 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां फाइनल की जंग होगी।