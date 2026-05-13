हैदराबाद को ध्वस्त कर गुजरात तालिका में टॉप पर

अहमदाबाद, 13 मई (वेब वार्ता)। तेज गेंदबाजों के तूफानी प्रदर्शन की बदौलत गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को मंगलवार को 82 रन से ध्वस्त कर आईपीएल में अपनी लगातार पांचवीं जीत हासिल की और कुल आठवीं जीत तथा 16 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। हैदराबाद इस हार के बावजूद तालिका में 14 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है।

मैच में 28 रन पर तीन विकेट लेने वाले कगिसो रबाडा को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का पुरस्कार मिला। रबाडा ने अपने पहले स्पेल में ही लगातार चार ओवर डाले। जेसन होल्डर ने चार ओवर में 20 रन पर तीन विकेट लिए।

प्रसिद्ध कृष्णा ने तीन ओवर में 23 रन पर दो विकेट लिए। मोहम्मद सिराज को तीन ओवर में 11 रन पर एक विकेट मिला। लेग स्पिनर राशिद खान ने तीन रन पर एक विकेट निकाला।

हैदराबाद ने हालांकि गुजरात टाइटंस को पांच विकेट पर 168 रन पर रोका लेकिन खुद उसकी टीम 14.5 ओवर में 86 रन पर ढेर हो गयी। पॉवरप्ले में ही एसआरएच की टीम लड़खड़ा गयी। कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज ने पॉवरप्ले में एसआरएच के चार विकेट चटका दिए और वहां से टीम कभी उबर ही नहीं पाई।

एसआरएच का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। कप्तान पैट कमिंस अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा (19) रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। रबाडा और होल्डर ने 3-3 विकेट लिए जबकि प्रसिद्ध कृष्णा को दो विकेट और राशिद खान को एक विकेट मिला।

सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी 169 रन के टारगेट का पीछा करते हुए बुरी तरह फेल हो गई, और आखिर में 14.5 ओवर में सिर्फ 86 रन पर ढेर हो गई।

दूसरी इनिंग्स की शुरुआत बहुत खराब रही, जब मोहम्मद सिराज ने अपने पहले ओवर में ट्रैविस हेड को बिना खाता खोले आउट कर दिया, इसके तुरंत बाद कगिसो रबाडा ने अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को आउट करके एसआरएच को 23/3 पर छोड़ दिया।

मिडिल ऑर्डर ने गुजरात के लगातार पेस अटैक का कोई मुकाबला नहीं किया, क्योंकि जेसन होल्डर और प्रसिद्ध कृष्णा ने खतरनाक हेनरिक क्लासेन सहित बाकी स्पेशलिस्ट बैट्समैन को आउट कर दिया।

कप्तान पैट कमिंस के आखिर में एक छक्के और एक चौके के बावजूद, इनिंग्स अचानक खत्म हो गई जब राशिद खान ने स्टंपिंग कराकर आखिरी विकेट लिया, जिससे गुजरात टाइटन्स ने 82 रन से बड़ी जीत हासिल की।

इससे पहले गुजरात के लिए ओपनर साई सुदर्शन ने 61 और मध्य क्रम के बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर ने 50 रन बनाये। सुदर्शन ने 44 गेंदों में पांच चौके और दो छक्के लगाए जबकि सुंदर ने 33 गेंदों में सात चौके और एक छक्का लगाया। निशांत संधू ने 14 गेंदों में 22 रन का योगदान दिया। कप्तान शुभमन गिल पांच और जोस बटलर सात रन बनाकर आउट हुए।

टीम ने 26 रन तक ही दो विकेट गंवा दिए थे। बटलर और कप्तान गिल फ्लॉप रहे और उसका असर पूरी बैटिंग पर दिखा। आज पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार थी और इसी वजह से कप्तान पैट कमिंस ने केवल दो ही ओवर स्पिन का करवाया और जीटी को 168 पर रोक दिया।

गुजरात टाइटन्स ने अच्छी वापसी करते हुए बोर्ड पर लड़ने लायक स्कोर बनाया और फिर उसका बचाव किया। उन्होंने इस सीज़न का अपना सबसे धीमा पावरप्ले खेला, सिर्फ़ 34 रन बनाए और शुभमन गिल और जोस बटलर के अहम विकेट भी गंवाए।

हालांकि, साई सुदर्शन और वाशिंगटन सुंदर ने चौथे विकेट के लिए 41 गेंदों पर 60 रन की ज़रूरी पार्टनरशिप करके पारी को संभाला। सुदर्शन ने आउट होने से पहले एक और शानदार फिफ्टी बनाई, जबकि वाशिंगटन ने भी एक छोटा सा योगदान देकर मोमेंटम को आगे बढ़ाया।

उन्होंने भी 20वें ओवर में अपनी फिफ्टी पूरी की। एसआरएच के लिए, पैट कमिंस ने गेंद से कमाल का प्रदर्शन किया, उन्होंने सिर्फ़ 20 रन दिए और एक विकेट लिया।

प्रफुल हिंगे ने भी अपने तीन ओवर में सिर्फ़ 17 रन देकर दो विकेट लेकर शानदार स्पेल किया।