IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेकर आक्रामक जश्न मनाना काइल जैमीसन को पड़ा भारी

नई दिल्ली, 02 मई (वेब वार्ता)। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के रोमांच के बीच दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन विवादों में घिर गए हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 1 मई को खेले गए मुकाबले में जैमीसन ने युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को क्लीन बोल्ड करने के बाद जरूरत से ज्यादा आक्रामक व्यवहार दिखाया।

आईपीएल द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, जैमीसन को आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। यह नियम प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी के प्रति अपमानजनक भाषा या उकसाने वाले हाव-भाव के उपयोग से संबंधित है। इस लापरवाही के लिए जैमीसन को एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया है और सख्त चेतावनी जारी की गई है।

मैच के दौरान जब जैमीसन ने वैभव सूर्यवंशी को मात्र 4 रन पर आउट किया, तो उन्होंने युवा बल्लेबाज के चेहरे के पास जाकर जोर से ताली बजाई और उन्हें तीखे अंदाज में डगआउट की ओर जाने का इशारा किया।

15 वर्षीय वैभव इस सीजन में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और दो बार महज 15 गेंदों में अर्धशतक जड़ चुके हैं, जिसके चलते उनका विकेट दिल्ली के लिए काफी अहम था।

हालांकि, सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने एक अनुभवी विदेशी गेंदबाज द्वारा एक किशोर खिलाड़ी के प्रति ऐसे ‘हद से ज्यादा’ व्यवहार की कड़ी आलोचना की। जैमीसन ने मैच रेफरी राजीव सेठ के समक्ष अपनी गलती स्वीकार कर ली है।

विवादों के बीच मैच के नतीजे की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को एक हाई- स्कोरिंग मुकाबले में हरा दिया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रियान पराग के शानदार 90 रनों की बदौलत 225/6 का विशाल स्कोर खड़ा किया था।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम ने केएल राहुल (75 रन) और पथुम निसांका (62 रन) के बीच हुई 110 रनों की मजबूत ओपनिंग पार्टनरशिप के दम पर पांच गेंद शेष रहते ही जीत हासिल कर ली।

इस जीत के साथ ही दिल्ली ने अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, लेकिन जैमीसन पर हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई टीम के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।