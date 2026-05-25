IPL 2026 प्लेऑफ की जंग: RCB, GT, SRH और RR के बीच खिताबी मुकाबला

धर्मशाला, 25 मई (वेब वार्ता)। आईपीएल 2026 के रोमांचक सफर में प्लेऑफ की चार टीमों की तस्वीर साफ हो गई है। अंक तालिका में शीर्ष पर मौजूद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, गुजरात टाइटन्स, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स ने क्वालीफाई कर लिया है।

दिलचस्प बात यह है कि ये चारों टीमें पहले भी एक-एक बार खिताब जीत चुकी हैं, जिससे इस साल किसी एक टीम का दूसरी बार चैंपियन बनना तय है। लीग मैचों की समाप्ति के बाद अब सबकी निगाहें ट्रॉफी पर टिकी हैं।

प्लेऑफ की जंग 26 मई से धर्मशाला में शुरू होगी, जहाँ क्वालीफायर-1 में आरसीबी और गुजरात टाइटन्स आमने-सामने होंगी। इसके बाद 27 मई को चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा।

टूर्नामेंट का क्वालीफायर-2 मैच 29 मई को चंडीगढ़ में आयोजित होगा। अंत में, खिताबी महामुकाबला 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहाँ दुनिया को आईपीएल 2026 का नया चैंपियन मिलेगा।

सभी प्लेऑफ मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होंगे, जिसके लिए टॉस आधा घंटा पहले यानी शाम 7:00 बजे होगा। प्रशंसक इन मैचों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

इसके अलावा, डिजिटल रूप से मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो स्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी। प्लेऑफ के सभी मुकाबले नॉकआउट प्रारूप में खेले जाएंगे, जिससे हर मैच का रोमांच अपने चरम पर होगा। क्या आप उत्साहित हैं कि इस बार कौन सी टीम दूसरी बार चैंपियन बनेगी?