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अंपायर से बहस और अश्लील इशारे पर आरसीबी के हेड कोच फ्लावर और टिम डेविड पर भारी जुर्माना

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अंपायर से बहस और अश्लील इशारे पर आरसीबी के हेड कोच फ्लावर और टिम डेविड पर भारी जुर्माना

हैदराबाद, 12 मई (वेब वार्ता)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 10 मई को खेले गए रोमांचक मुकाबले के दौरान अभद्र व्यवहार के लिए स्टार बल्लेबाज टिम डेविड पर बीसीसीआई ने बड़ी कार्रवाई की है।

डगआउट से अश्लील इशारा करने का वीडियो वायरल होने के बाद, आईपीएल समिति ने डेविड पर उनकी मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया है और दो डिमेरिट पॉइंट भी दिए हैं। उन्हें आचार संहिता के अनुच्छेद 2.6 का उल्लंघन करते हुए पाया गया है, जिसे खिलाड़ी ने स्वीकार कर लिया है।

केवल टिम डेविड ही नहीं, बल्कि आरसीबी के मुख्य कोच एंडी फ्लावर भी बीसीसीआई के रडार पर आए हैं। मैच के दौरान एक कैच को लेकर चौथे अंपायर से तीखी बहस करने के आरोप में फ्लावर पर मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया गया है।

बीसीसीआई ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि खेल की गरिमा और अंपायरों के फैसले का सम्मान करना अनिवार्य है। एक ही मैच में टीम के दो प्रमुख सदस्यों पर हुई इस अनुशासनात्मक कार्रवाई ने फ्रेंचाइजी की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मैदान के बाहर चल रहे इस विवाद के बीच, मैदान के अंदर का मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। आखिरी गेंद तक चले इस कड़े संघर्ष में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से मात दी।

इस हार के साथ ही मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 के खिताब की दौड़ से आधिकारिक रूप से बाहर हो गई है।

हालांकि आरसीबी ने यह मैच जीता, लेकिन अनुशासनहीनता के कारण मिली वित्तीय सजा और डिमेरिट पॉइंट्स ने उनकी इस जीत की खुशी को कुछ हद तक कम कर दिया है। टीम प्रबंधन अब आगामी मैचों में खिलाड़ियों के व्यवहार पर नजर रखने की योजना बना रहा है।

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Tags: Cricket ipl

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