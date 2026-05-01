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पाटीदार को आउट देने पर भड़के किंग कोहली, मैदान पर चौथे अंपायर से हुई जोरदार बहस

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पाटीदार को आउट देने पर भड़के किंग कोहली, मैदान पर चौथे अंपायर से हुई जोरदार बहस

अहमदाबाद, 01 मई (वेब वार्ता)। आईपीएल 2026 के 42वें मुकाबले में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच भिड़ंत देखने को मिली।

गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। आरसीबी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने 35 रन के स्कोर तक अपने दोनों ओपनिंग बल्लेबाज गंवा दिए, जिससे शुरुआती दबाव साफ नजर आया।

पाटीदार-पडिक्कल ने संभाली पारी
शुरुआती झटकों के बाद कप्तान रजत पाटीदार और देवदत्त पाडिक्कल ने पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। दोनों ने संयम और आक्रामकता का संतुलन दिखाते हुए तेजी से रन बनाए।

तीसरे विकेट के लिए दोनों के बीच 44 रनों की साझेदारी हुई, जिसने टीम को संभालने का काम किया। ऐसा लग रहा था कि आरसीबी अब मैच में वापसी कर रही है, लेकिन इसी बीच एक विवादित फैसला चर्चा का विषय बन गया।

कैच पर विवाद, कोहली नाराज
गुजरात की ओर से गेंदबाजी कर रहे अर्शद खान के ओवर में पाटीदार ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर गई, जहां जेसन होल्डर ने दौड़ते हुए शानदार डाइव लगाकर कैच लपका।

हालांकि कैच लेते समय उनका हाथ जमीन से सटा हुआ था, जिस पर संदेह बना। फील्ड अंपायर ने मामला तीसरे अंपायर को सौंपा और रिप्ले देखने के बाद पाटीदार को आउट करार दिया गया।

इस फैसले से डगआउट में बैठे विराट कोहली काफी नाराज नजर आए और उन्होंने चौथे अंपायर से अपनी असहमति भी जताई।

कोहली की तेज शुरुआत लेकिन छोटी पारी
इस मुकाबले में विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद थी। उन्होंने शुरुआत भी धमाकेदार की और कगिसो के एक ओवर में लगातार पांच चौके जड़कर मैच का माहौल बना दिया। हालांकि वह इस शानदार शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके।

कोहली 13 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होते ही आरसीबी को बड़ा झटका लगा, हालांकि उनकी छोटी पारी ने मैच में रोमांच जरूर भर दिया।

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Tags: Virat Kohli Cricket

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