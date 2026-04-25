टॉप क्रिकेटर्स धोनी, बुमराह, पांड्या संग 7 स्टार्स ने eCricket गेम को सपोर्ट किया

नई दिल्ली, अप्रैल 23:लाइटफ्यूरी गेम्स (LFG), जो एक (ट्रिपल ए) AAA- केंद्रित गेम-टेक स्टूडियो है, ने आज घोषणा की हैं कि क्रिकेट जगत के कुछ सबसे बड़े नाम—एमएस धोनी, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, साथ में श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, तिलक वर्मा और साई सुदर्शन—ने कंपनी में निवेश किया है।

ये खिलाड़ी लाइटफ्यूरी गेम्स के आगामी ई-क्रिकेट गेम में प्लेएबल अवतार के रूप में भी नजर आएंगे। यह कंपनी का पहला ओरिजिनल क्रिकेट टाइटल है, जिसे इस वर्ष लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है। अब तक लाइटफ्यूरी गेम्स ने विभिन्न फंडिंग राउंड्स के जरिए लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं।

ये क्रिकेट सितारे Blume Ventures, V3 Ventures, MIXI और Times Internet जैसे निवेशकों के साथ मिलकर लाइटफ्यूरी गेम्स के 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्री-सीरीज़ A फंड का हिस्सा बने हैं। 100-सदस्यीय स्टूडियो में गहरी रचनात्मक प्रतिभा और उन्नत तकनीकी क्षमता है, जो प्रीमियम और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी गेम्स बनाने में सक्षम है।

इस सहयोग को लेकर एम एस धोनी ने कहा, “मैंने वर्षों में कई क्रिकेट गेम्स देखे हैं, और हमेशा कुछ न कुछ कमी महसूस हुई है। जब लाइटफ्यूरी ने मुझे दिखाया कि वे किस पर काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि वे उस कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत से वैश्विक दर्शकों के लिए इस तरह की गेम बनाना एक बड़ा काम है। मैं अपने क्रिकेट अनुभव से जितना योगदान दे सकता हूं, देना चाहता हूं और यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि बारीकियां सही रहें। बाकी काम उनकी टीम पर है, और जो मैंने देखा है, उसके आधार पर वे अच्छा काम करेंगे।”

क्रिकेट की गहराई को गेम में उतारने की चुनौती पर बात करते हुए जसप्रीत बुमराह, जिन्हें विशेष रूप से RISE Worldwide द्वारा मैनेज किया जाता है, ने कहा, “क्रिकेट बहुत ही बारीक अंतर का खेल है, और यही बात मुझे ई-क्रिकेट के बारे में सबसे खास लगी।

इसमें डिटेल और ऑथेंटिसिटी पर जो ध्यान दिया गया है, वह प्रभावशाली है। मुझे खुशी है कि मैं ऐसी टीम का समर्थन कर रहा हूं जो इस खेल को गहराई से समझते हुए भारत से कुछ सार्थक बना रही है।”

क्रिकेट के स्तर और फैंस की ऊर्जा पर अपनी राय साझा करते हुए हार्दिक पांड्या ने कहा: “क्रिकेट एक साथ दबाव, कौशल और मनोरंजन का मिश्रण है। फैंस उस ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं।

ई-क्रिकेट को लेकर मुझे जो बात उत्साहित करती है, वह यह है कि यह गेमिंग के लिए क्रिकेट को छोटा बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। बल्कि यह गेमिंग को क्रिकेट के स्तर तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। यह एक साहसिक विचार है, और जब लाइटफ्यूरी की टीम ने मुझे इस गेम का हिस्सा बनने के लिए संपर्क किया, तो मैं बहुत उत्साहित हो गया।”

ई-क्रिकेट एक मोबाइल-फर्स्ट, स्किल-आधारित स्पोर्ट्स गेम है, जो फ्री-टू-प्ले होगा और इसमें किसी प्रकार की सट्टेबाजी या रियल-मनी गेमिंग शामिल नहीं होगी। इस गेम में यथार्थवादी बैटिंग और बॉलिंग का अनुभव मिलेगा, जहां यूज़र्स अपने पसंदीदा क्रिकेटरों के साथ मैच जैसे हालात में अन्य खिलाड़ियों के खिलाफ खेल सकेंगे।

गेम की परिस्थितियां खिलाड़ियों के फैसलों के आधार पर बदलती रहेंगी। भारत में विकसित यह गेम वैश्विक दर्शकों के लिए तैयार किया गया है और इसे प्रीमियम, लाइव-सर्विस क्रिकेट गेम के रूप में वैश्विक प्रोडक्शन मानकों के अनुरूप पेश किया जाएगा।

यह गेम लाइटफ्यूरी गेम्स के उस दीर्घकालिक विज़न को दर्शाता है, जिसमें भारत से एक मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी क्रिकेट गेमिंग फ्रेंचाइज़ तैयार करना शामिल है।

लाइटफ्यूरी गेम्स के को-फाउंडर और सीईओ करण श्रॉफ ने कहा “हम भारत के शीर्ष क्रिकेटरों के समर्थन से बेहद खुश हैं। हमारे लिए यह इस बात का प्रमाण है कि लोग हमारे उस विज़न पर भरोसा कर रहे हैं, जिसमें हम भारत में बना ऐसा क्रिकेट गेम तैयार कर रहे हैं जिसे दुनिया भर में लोग पसंद करें। ई-क्रिकेट , क्रिकेट प्रेमियों के लिए अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता, गहराई और वास्तविकता लेकर आएगा, और हम इस वर्ष इसके लॉन्च का बेसब्री से इंतजार हैं।”

इस साल की शुरुआत में लाइटफ्यूरी गेम्स ने दुनिया भर के 600 से अधिक प्रोफेशनल क्रिकेटरों के साथ लाइसेंसिंग समझौते किए थे, जो अब तक घोषित किए गए क्रिकेट गेम्स में सबसे बड़े रोस्टर्स में से एक है।

इस गेम में कई शीर्ष अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जैसे क्रिस गेल, जो रूट, बेन स्टोक्स, केन विलियमसन , पैट कमिंस, जोस बटलर, ट्रेविस हेड और आंद्रे रसेल सहित कई अन्य खिलाड़ी शामिल होंगे।

LightFury Games- लाइटफ्यूरी गेम्स के बारे में:

साल 2024 में इंडस्ट्री के अनुभवी पेशेवरों— करण श्रॉफ, अनुराग बनर्जी और टीना बालाचंद्रन —द्वारा स्थापित, लाइटफ्यूरी गेम्स भारत का एक प्रमुख AAA-केंद्रित गेम-टेक स्टूडियो है, जो उच्च गुणवत्ता और अत्याधुनिक गेमिंग अनुभव विकसित करने के लिए समर्पित है। लीडरशिप टीम ने मिलकर 40 से अधिक AAA टाइटल्स पर काम किया है।

अब तक लाइटफ्यूरी गेम्स विभिन्न फंडिंग राउंड्स के जरिए लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटा चुका है। इसके निवेशकों में Blume Ventures, V3 Ventures, MIXI, Times Internet और भारतीय क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ियों द्वारा किए गए रणनीतिक निवेश शामिल हैं।

100 से अधिक सदस्यों वाली यह टीम क्रिएटिव विज़न और तकनीकी नवाचार का संयोजन करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी गेम्स विकसित करती है।

अपनी स्थापना के बाद से लाइटफ्यूरी गेम्स ने विश्व-स्तरीय तकनीक और प्रतिभा को अपनी योजना और विकास के केंद्र में रखा है और भारत को विश्वस्तरीय गेम डेवलपमेंट के एक प्रमुख हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहा है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया उनकी वेबसाइट पर जाएं: https://www.lightfurygames.com/