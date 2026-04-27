टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मेगा इवेंट से पहले कितने मैच खेलेगी टीम इंडिया? यहाँ देखें पूरा शेड्यूल

मुंबई, 27 अप्रैल (वेब वार्ता)। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय महिला टीम इंग्लैंड के खिलाफ अहम सीरीज खेलेगी, जहां उसका फोकस तैयारियों को मजबूत करने पर रहेगा।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के करीब आते ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। अब हर मुकाबला टीम के लिए बेहद अहम हो गया है, क्योंकि यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि वर्ल्ड कप की तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

हाल ही में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर सीरीज में अपना खाता खोला। हालांकि टीम सीरीज गंवा चुकी है, लेकिन अब उसका पूरा ध्यान बाकी मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन कर लय हासिल करने पर है।

दूसरी जीत पर टीम इंडिया की नजर

इस समय भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज खेल रही है, जो आगामी वर्ल्ड कप के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। 12 जून से इंग्लैंड में शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए उलटी गिनती शुरू हो चुकी है।

इस बार 12 टीमें खिताब के लिए मैदान में उतरेंगी। वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीतकर आईसीसी ट्रॉफी का इंतजार खत्म करने वाली भारतीय टीम अब टी20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचने की तैयारी में है।

कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में टीम इस बार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। खास बात यह है कि टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम कई बार खिताब के करीब पहुंचकर चूक चुकी है, ऐसे में इस बार खिलाड़ी पूरी तरह फोकस्ड नजर आ रहे हैं।

बचे हुए मुकाबलों पर टिकी नजर

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में भारत ने चौथे मुकाबले में 14 रन से जीत हासिल की। हालांकि सीरीज हाथ से निकल चुकी है, लेकिन टीम आखिरी मुकाबले में जीत दर्ज कर आत्मविश्वास बढ़ाना चाहेगी।

भारत अब 27 अप्रैल को बेनोनी में पांचवां और आखिरी टी20 मैच खेलेगा। इसके बाद टीम इंग्लैंड दौरे पर जाएगी, जहां वर्ल्ड कप से पहले अंतिम तैयारियां होंगी। इंग्लैंड की परिस्थितियों में ढलने के लिए यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है।

इंग्लैंड दौरा होगा निर्णायक

इंग्लैंड में भारतीय टीम तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। ये मुकाबले वर्ल्ड कप से ठीक पहले होंगे, जिससे टीम को पिच और मौसम के अनुसार खुद को ढालने का मौका मिलेगा। यही कारण है कि इन मैचों को टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत के बचे हुए T20 मैचों का शेड्यूल

27 अप्रैल: भारत बनाम साउथ अफ्रीका, 5वां T20I (बेनोनी)

28 मई: भारत बनाम इंग्लैंड, पहला T20 (चेम्सफोर्ड)