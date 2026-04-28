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महिला क्रिकेट में दीप्ति शर्मा का रिकॉर्ड, बनीं तीनों फॉर्मेट में 5 विकेट हॉल लेने वाली दुनिया की चौथी गेंदबाज

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महिला क्रिकेट में दीप्ति शर्मा का रिकॉर्ड, बनीं तीनों फॉर्मेट में 5 विकेट हॉल लेने वाली दुनिया की चौथी गेंदबाज

जोहान्सबर्ग, 28 अप्रैल (वेब वार्ता)। दीप्ति शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5/19 लेकर इतिहास रच दिया। वह तीनों फॉर्मेट में 5 विकेट लेने वाली झूलन गोस्वामी, जेनी गन और एशले गार्डनर के खास क्लब में शामिल हो गईं।

महिला क्रिकेट में टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में एक ही पारी में 5 विकेट लेना बेहद दुर्लभ उपलब्धि मानी जाती है। 25 अप्रैल 2026 को भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में शानदार प्रदर्शन करते हुए इस खास क्लब में जगह बना ली। इसी के साथ वह दुनिया की चौथी ऐसी गेंदबाज बन गईं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पांच विकेट लेने का कारनामा किया है।

जोहान्सबर्ग में फिरकी का चला जादू
चौथे टी20 मुकाबले में दीप्ति शर्मा ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट पर 19 रन दिए। भारत द्वारा दिए गए 186 रन के लक्ष्य का बचाव करते हुए उनकी घातक गेंदबाजी ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को पूरी तरह दबाव में ला दिया।

उनके इस प्रदर्शन की बदौलत भारत ने मुकाबला 14 रन से जीत लिया। इस उपलब्धि के साथ दीप्ति, झूलन गोस्वामी के बाद तीनों फॉर्मेट में पांच विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गईं।

झूलन गोस्वामी की विरासत को बढ़ाया आगे
भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापत्तनम में यह खास उपलब्धि हासिल की थी। उनके नाम टेस्ट, वनडे और टी20 में कई बार पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है।

2022 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने के बावजूद झूलन की विरासत आज भी भारतीय क्रिकेट को प्रेरित कर रही है, जिसे अब दीप्ति शर्मा ने आगे बढ़ाया है। जेनी गन और एशले गार्डनर के क्लब में एंट्री

इंग्लैंड की जेनी गन इस खास क्लब में शामिल होने वाली शुरुआती खिलाड़ियों में से एक थीं, जिन्होंने 2014 में भारत के खिलाफ टेस्ट में पांच विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल की थी।

वहीं ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर ने 2024 में भारत के खिलाफ वनडे में पांच विकेट लेकर इस सूची में अपनी जगह बनाई थी। अब दीप्ति शर्मा भी इन दिग्गज खिलाड़ियों की बराबरी पर पहुंच गई हैं।

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला टीम आगामी आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों में जुटी हुई है। दीप्ति शर्मा की शानदार फॉर्म टीम के लिए सकारात्मक संकेत है।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का आखिरी मुकाबला 27 अप्रैल को खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया जीत के साथ अभियान समाप्त करना चाहेगी और वर्ल्ड कप से पहले अपनी लय मजबूत करना चाहेगी।

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Tags: Sports Cricket Women

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