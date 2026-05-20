टीम इंडिया में चार युवा सितारों की एंट्री: क्या इन बड़े खिलाड़ियों का अंतरराष्ट्रीय करियर खतरे में? चयनकर्ताओं का बड़ा दांव

नई दिल्ली, 20 मई (वेब वार्ता)। बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है।

इस टीम में प्रिंस यादव, हर्ष दुबे, मानव सुथार और गुरनूर बराड़ के रूप में चार नए खिलाड़ियों को पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौका मिला है।

चयनकर्ताओं का यह फैसला भविष्य की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

हालांकि, इन युवाओं के चयन से कई अनुभवी खिलाड़ियों की टीम में वापसी की राह कठिन होती दिख रही है, जिससे उनके भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं।

टीम में ऑलराउंडर हर्ष दुबे और मानव सुथार के आने से रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल जैसे दिग्गजों के लिए चुनौती बढ़ गई है। यदि ये युवा खिलाड़ी आगामी मैचों में प्रभावी प्रदर्शन करते हैं, तो जडेजा और पटेल की टीम में जगह सुरक्षित करना मुश्किल हो सकता है।

वहीं, तेज गेंदबाजी में गुरनूर बराड़ और प्रिंस यादव के शानदार घरेलू फॉर्म ने मोहम्मद सिराज की वनडे में वापसी और मोहम्मद शमी के करियर पर भी संकट के बादल मंडरा दिए हैं।

ऋषभ पंत को वनडे टीम से बाहर करना और टेस्ट टीम से उप-कप्तानी हटाना यह स्पष्ट संकेत देता है कि टीम प्रबंधन 2027 वर्ल्ड कप के लिए नए विकल्पों को आजमाना चाहता है।

बुमराह जैसे अनुभवी गेंदबाजों को आराम देने के साथ, नए तेज गेंदबाजों को पावरप्ले और डेथ ओवर्स में खुद को साबित करने का पूरा मौका दिया गया है।

इन युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन ही तय करेगा कि भारतीय क्रिकेट का आने वाला समय किन खिलाड़ियों के हाथों में होगा और क्या दिग्गज अपनी साख बचा पाएंगे।