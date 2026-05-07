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दिल्ली 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा

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दिल्ली 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा

नई दिल्ली, 07 मई (वेब वार्ता)। दिल्ली को 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी के लिए चुना गया है, बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसकी पुष्टि की।

इस टूर्नामेंट में 35 से ज़्यादा देश हिस्सा लेंगे और इसका आयोजन यहाँ त्यागराज स्टेडियम में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक किया जाएगा।इस चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली सरकार और भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (टीटीएफआई) मिलकर करेंगे।

इसमें हिस्सा लेने वाले देशों में इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, स्कॉटलैंड, वेल्स, नाइजीरिया, केन्या, सिंगापुर, जमैका, त्रिनिदाद और टोबैगो शामिल हैं।

पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली का विश्व स्तरीय खेल आयोजनों की सफलतापूर्वक मेजबानी करने का एक लंबा इतिहास रहा है और कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप वैश्विक खेल मानचित्र पर राजधानी की स्थिति को और मज़बूत करेगी।

गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार खिलाड़ियों और दर्शकों, दोनों के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचा, सुचारू व्यवस्था और बेहतरीन खेल माहौल सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर दिल्ली के मंत्री आशीष सूद, खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, सीटीटीएफ के चेयरमैन विवेक कोहली, महासंघ के सलाहकार बृजेश माथुर, टीटीएफआई के उपाध्यक्ष राजीव दुग्गल और खेल जगत की कई जानी-मानी हस्तियाँ मौजूद थीं।

त्यागराज स्टेडियम इस चैंपियनशिप के लिए मुख्य प्रतियोगिता और समारोह स्थल के तौर पर काम करेगा; यह आधुनिक सुविधाओं से लैस है और खिलाड़ियों तथा दर्शकों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करेगा।

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Tags: Sports Delhi Table Tennis

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