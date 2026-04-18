गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को पांच विकेट से दी शिकस्त

अहमदाबाद, 18 अप्रैल (वेब वार्ता)। गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद कप्तान शुभमन गिल (86) की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत गुजरात टाइटंस ने शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 25वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राडर्स को दो गेंदें शेष रहते पांच विकेट से हरा दिया।

इसी के साथ गुजरात टाइटंस ने टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। वहीं गिल ने विराट कोहली को पछाड़ते हुए ऑरेज कैप पर भी अपना कब्जा जमा लिया है।

181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 57 रन जोड़कर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई।

छठे ओवर में सुनील नारायण ने साई सुदर्शन को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। साई सुदर्शन ने 16 गेंदों में एक चौका और दो छक्के लगाते हुए 22 रन बनाये। इसके बाद 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने जॉस बटलर को अपना शिकार बना लिया। बटलर ने 15 गेंदों में दो चौके और दो छक्के उड़ाते हुए 25 रन बनाये।

वॉशिंगटन सुंदर 13 रन बनाकर तीसरे विकेट के रूप में आउट हुये। इस दौरान शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया और ऑरेज कैप पर भी कब्जा जमा लिया। 17वें ओवर में वैभव अरोड़ा ने शतक की ओर बढ़ रहे शुभमन गिल को कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया।

गिल ने 50 गेंदों में आठ चौके और चार छक्के उड़ाते हुए 86 रनों की पारी खेली। 20वें ओवर की पहली गेंद पर रमनदीप सिंह ने ग्लेन फ़िलिप्स को आउट कर मैच में रोमांच पैदा कर दिया।

ग्लेन फ़िलिप्स ने 16 गेंदों में 19 रन बनाये। गुजरात टाइटंस ने 19.4 ओवरों में पांच विकेट पर 181 रन बनाकर मुकाबला पांच विकेट से अपने नाम कर लिया। राहुल तेवतिया सात रन बनाकर नाबाद रहे।

केकेआर के लिए वरुण चक्रवर्ती ने दो विकेट लिये। रमनदीप सिंह, वैभव आरोड़ा और सुनील नारायण ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

आज यहां इससे पहले कैमरन ग्रीन (79) रन की शानदार अर्धशतकीय पारी के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने गुजरात टाइटंस (जीटी) के खिलाफ 180 रनों का स्कोर खड़ा किया।

कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। केकेआर की शुरुआत अच्छी नहीं हुई और उसने 32 रन के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा दिये।

कप्तान अजिंक्य रहाणे (शून्य), अंगकृष रघुवंशी (आठ) और टिम साइफर्ट (19) रन बनाकर आउट हुये। इसके बाद रोवमन पॉवेल ने कैमरन ग्रीन

के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया।

दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 55 रन जोड़े। 11वें ओवर में अशोक शर्मा ने रोवमन पॉवेल को आउट कर इस साझेदारी का अंत किया। रोवमन पॉवेल ने 20 गेंदों में दो चौके और दो छक्के लगाते हुए 27 बनाये।

इसके बाद अनुकूल रॉय और ग्रीन के बीच पांचवें विकेट के लिए 56 रनों की साझेदारी हुई। 15वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने अनुकूल रॉय (नौ) को आउट किया।

इसके बाद गुजरात टाइटंस के गेंदबाज केकेआर के बल्लेबाजों को हावी दिखे। इस दौरान मात्र 19 रन जोड़कर केकेआर ने अपने तीन विकेट गंवा दिये।

रमनदीप सिंह ने आठ गेंदों में दो चौके और एक छक्का उड़ाते हुए 17 रन बनाये। हालांकि इस दौरान कैमरन ग्रीन एक छोर थामे रन बनाते रहे। केकेआर ने निर्धारित 20 ओवरों में 180 रन बनाये। राशिद खान ने पारी की आखिरी गेंद पर कैमरन ग्रीन को आउट किया। ग्रीन ने 55 गेंदों में सात चौके और चार छक्के उड़ाते हुए 79 रनों की पारी खेली।

गुजरात टाइटंस के लिए कगिसो रबाड़ा ने तीन विकेट लिये। मोहम्मद सिराज और अशोक शर्मा को दो-दो विकेट मिले। प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।