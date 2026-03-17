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एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को आईपीएल 2026 की मेजबानी के लिए मिली हरी झंडी

 आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा उद्घाटन मुकाबला, सुरक्षा इंतजामों पर लगी मुहर

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एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को आईपीएल 2026 की मेजबानी के लिए मिली हरी झंडी

बेंगलुरु, 17 मार्च (वेब वार्ता)। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आगामी आईपीएल मैचों के आयोजन की औपचारिक अनुमति दे दी है।

पिछले साल आरसीबी के खिताबी जश्न के दौरान हुई दुखद भगदड़ की घटना के बाद से यहां मैचों की मेजबानी को लेकर संशय बना हुआ था। गृह मंत्री जी. परमेश्वर की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने स्टेडियम की सुरक्षा तैयारियों और नए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के बाद यह क्लीन चिट दी है, जिससे बेंगलुरु के क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है।

आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है, जिसमें मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने घरेलू मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेगी।

आरसीबी प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि टीम अपने सात घरेलू मैचों में से पांच मैच बेंगलुरु में खेलेगी, जबकि दो मैचों की मेजबानी रायपुर को सौंपी गई है। केएससीए के प्रवक्ता विनय मृत्युंजय के अनुसार, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है ताकि दर्शकों को एक सुरक्षित और विश्व स्तरीय अनुभव मिल सके। 28 मार्च को होने वाले इस हाई-वोल्टेज उद्घाटन मैच के लिए स्टेडियम में विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं।

जारी किए गए पहले फेज के कार्यक्रम के अनुसार, बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम 28 मार्च (बनाम SRH) और 5 अप्रैल (बनाम CSK) को बड़े मैचों की मेजबानी करेगा। इसके बाद टीम गुवाहाटी और मुंबई का रुख करेगी।

गृह विभाग ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि प्रवेश और निकास द्वारों पर भीड़ नियंत्रण के लिए कड़े प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। आरसीबी के प्रशंसकों के लिए यह राहत की खबर है कि उनकी पसंदीदा टीम अपने ‘गढ़’ में खिताब बचाने के लिए उतरेगी। टिकटों की बिक्री और स्टेडियम के सौंदर्यीकरण का कार्य अब युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है।

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Tags: Karnataka Indian Premier League (IPL)

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