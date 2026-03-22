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सिर्फ तीन ही गेंदबाज आईपीएल में ले सके हैं एक से ज्यादा हैट्रिक, युवराज भी लिस्ट में शामिल

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सिर्फ तीन ही गेंदबाज आईपीएल में ले सके हैं एक से ज्यादा हैट्रिक, युवराज भी लिस्ट में शामिल

नई दिल्ली, 22 मार्च (वेब वार्ता)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 19वें सीजन की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है।

आईपीएल में अब तक गेंदबाजों ने कुल 23 हैट्रिक ली हैं। हालांकि, तीन गेंदबाज ऐसे भी रहे हैं, जिन्होंने इस लीग में एक से ज्यादा बार हैट्रिक लेने का कारनामा किया है।

युवराज सिंह: आईपीएल में अपनी तूफानी बल्लेबाजी के साथ-साथ युवराज सिंह गेंद से भी काफी प्रभावशाली रहे। साल 2009 में खेले गए सीजन में युवराज की घूमती गेंदों ने बल्लेबाजों को खासा परेशान किया था। पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए युवराज ने आईपीएल 2009 में एक नहीं, बल्कि दो हैट्रिक ली थी।

युवराज इंडियन प्रीमियर लीग के एक ही सीजन में दो हैट्रिक लेने वाले इकलौते गेंदबाज भी हैं। 1 मई, 2009 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेले गए मुकाबले में युवराज ने लगातार तीन गेंदों पर रॉबिन उथप्पा, जैक कैलिस और मार्क बाउचर को आउट किया था।

वहीं, इसी सीजन में डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ खेले गए मैच में युवराज ने दूसरी हैट्रिक ली थी। उन्होंने हर्षल गिब्स, एंड्रयू साइमंड्स और वेणुगोपाल राव को आउट किया था।

अमित मिश्रा: इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में अमित मिश्रा तीन हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं। दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) की तरफ से खेलते हुए अमित ने आईपीएल में पहली हैट्रिक साल 2008 में डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ ली थी।

इसके बाद साल 2011 में उन्होंने डेक्कन चार्जर्स की जर्सी में किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के 3 बल्लेबाजों को लगातार तीन गेंदों पर पवेलियन भेजा था। वहीं, साल 2013 में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए उन्होंने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ हैट्रिक ली थी।

युजवेंद्र चहल: आईपीएल में भारतीय स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल के नाम भी दो हैट्रिक हैं। चहल ने साल 2022 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के तीन बल्लेबाजों को लगातार 3 गेंदों पर आउट किया था।

वहीं, आईपीएल 2025 में चहल ने चेपॉक के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ दूसरी हैट्रिक ली थी। उन्होंने दीपक हुड्डा, अंशुल कंबोज और नूर अहमद को पवेलियन भेजा था।

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Tags: Indian Premier League (IPL)

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