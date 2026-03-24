लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
खेल

3 साल में मिले सिर्फ 5 मौके, अब ऋषभ पंत की देख-रेख में तय होगा सचिन के बेटे का भविष्य

On
3 साल में मिले सिर्फ 5 मौके, अब ऋषभ पंत की देख-रेख में तय होगा सचिन के बेटे का भविष्य

मुंबई, 24 मार्च (वेब वार्ता)। अर्जुन तेंदुलकर इस बार आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते नजर आएंगे, जिसकी कप्तानी ऋष पंत कर रहे हैं। अब देखना होगा कि उन्हें कितने मौके मिलते हैं।

अर्जुन तेंदुलकर ने तीन साल पहले आईपीएल में डेब्यू किया था और तब उनसे काफी उम्मीदें लगाई जा रही थीं। माना जा रहा था कि वह इस लीग में बड़ा नाम बनकर उभरेंगे, लेकिन अब तक उनका सफर उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। तीन सीजन में उन्हें बेहद सीमित मौके मिले हैं। अब टीम बदलने के बाद उनके करियर का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, जहां उनसे फिर एक बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।

पहली बार मुंबई से बाहर खेलेंगे अर्जुन
आईपीएल 2026 में अर्जुन तेंदुलकर पहली बार मुंबई इंडियंस के अलावा किसी दूसरी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते नजर आएंगे। जब वह पहली बार आईपीएल नीलामी में शामिल हुए थे, तब मुंबई इंडियंस ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था। इसके बाद वह लगातार तीन सीजन तक उसी टीम का हिस्सा रहे। हालांकि, उन्हें प्लेइंग इलेवन में बहुत कम मौके मिले, जिससे वह अपनी प्रतिभा को पूरी तरह नहीं दिखा पाए।

तीन सीजन में सीमित मौके
अगर अर्जुन के अब तक के आईपीएल करियर पर नजर डालें तो उन्होंने 2023 में चार मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने 13 रन बनाए और तीन विकेट हासिल किए। इसके बाद 2024 में उन्हें केवल एक मैच खेलने का मौका मिला, जहां वह कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। 2025 सीजन में तो उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। लगातार कम अवसर मिलने के कारण उनका विकास भी प्रभावित हुआ।

ट्रेड के बाद बदली टीम
आईपीएल 2026 से पहले अर्जुन तेंदुलकर को ट्रेड के जरिए लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल किया गया है। इस डील में शार्दुल ठाकुर मुंबई इंडियंस में चले गए, जबकि अर्जुन एलएसजी का हिस्सा बन गए। यह बदलाव उनके करियर के लिए अहम साबित हो सकता है, क्योंकि नई टीम में उन्हें खुद को साबित करने का बेहतर मौका मिल सकता है।

एलएसजी में बढ़ सकती हैं संभावनाएं
लखनऊ सुपर जायंट्स में अर्जुन तेंदुलकर के लिए अवसर ज्यादा बनने की उम्मीद है। मुंबई इंडियंस की टीम स्टार खिलाड़ियों से भरी हुई थी, जहां प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना मुश्किल था। वहीं एलएसजी में स्थिति थोड़ी अलग हो सकती है। टीम की कप्तानी ऋषभ पंत के हाथों में है और यह देखना दिलचस्प होगा कि वह अर्जुन को कितने मौके देते हैं।

आईपीएल 2026 अर्जुन तेंदुलकर के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यह उनके पास खुद को साबित करने का एक बड़ा मौका है। अगर उन्हें लगातार मौके मिलते हैं और वह अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो वह अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि अर्जुन इस मौके का कितना फायदा उठाते हैं।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Indian Premier League (IPL)

Related Posts

IPL 2026 से पहले RCB की बढ़ी मुश्किलें, टीम को विजेता बनाने वाला खिलाड़ी होगा बाहर?

IPL 2026 से पहले RCB की बढ़ी मुश्किलें, टीम को विजेता बनाने वाला खिलाड़ी होगा बाहर?

सिर्फ तीन ही गेंदबाज आईपीएल में ले सके हैं एक से ज्यादा हैट्रिक, युवराज भी लिस्ट में शामिल

सिर्फ तीन ही गेंदबाज आईपीएल में ले सके हैं एक से ज्यादा हैट्रिक, युवराज भी लिस्ट में शामिल

IPL 2026 के लिए एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम पूरी तरह तैयार, कर्नाटक सरकार को KSCA ने दी जानकारी

IPL 2026 के लिए एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम पूरी तरह तैयार, कर्नाटक सरकार को KSCA ने दी जानकारी

विराट कोहली IPL 2026 के लिए पहुंचे भारत, 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद से होगी RCB की भिड़ंत

विराट कोहली IPL 2026 के लिए पहुंचे भारत, 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद से होगी RCB की भिड़ंत