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RCB के खिलाफ बीसीसीआई पहुंची चेन्नई सुपर किंग्स

चिन्नास्वामी स्टेडियम में ‘इडली-सांभर’ गाना बजाकर मजाक उड़ाने पर बढ़ा विवाद, सीएसके ने दर्ज कराई आधिकारिक शिकायत

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RCB के खिलाफ बीसीसीआई पहुंची चेन्नई सुपर किंग्स

चेन्नई, 15 अप्रैल (वेब वार्ता)। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच मैदान की जंग अब बीसीसीआई (BCCI) की चौखट तक पहुंच गई है।

5 अप्रैल को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए मैच के दौरान आरसीबी के डीजे द्वारा “डोसा, इडली, सांभर, चटनी” जैसे गाने बजाने पर सीएसके ने कड़ी आपत्ति जताई है।

चेन्नई का आरोप है कि यह न केवल दक्षिण भारतीय संस्कृति का रूढ़िवादी मजाक है, बल्कि विरोधी टीम के खिलाड़ियों को नीचा दिखाने की एक सोची-समझी कोशिश थी।आईपीएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि गवर्निंग काउंसिल इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

सीएसके के मैनेजिंग डायरेक्टर काशी विश्वनाथन ने मामले की गंभीरता को स्पष्ट करते हुए कहा कि डीजे का मुख्य काम घरेलू टीम का उत्साह बढ़ाना होता है, लेकिन बेंगलुरु में स्थिति इसके विपरीत थी।

आरोप है कि सीएसके खिलाड़ियों के आउट होने पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए अपमानजनक टिप्पणियां भी की गईं। विश्वनाथन के अनुसार, खेल भावना को बनाए रखने के लिए उन्होंने बीसीसीआई को पत्र लिखकर जांच की मांग की है।

इससे पहले चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में भी ऐसा ही गाना बजा था, लेकिन तब सीएसके मैनेजमेंट ने अपने डीजे को तुरंत ऐसी गतिविधियों से बचने के सख्त निर्देश दिए थे।

चेन्नई और बेंगलुरु के बीच की प्रतिद्वंद्विता, जिसे ‘सदर्न डर्बी’ कहा जाता है, पिछले कुछ समय से काफी आक्रामक हो गई है। 2024 से अब तक आरसीबी ने लगातार चार मुकाबलों में चेन्नई को मात दी है, जिससे मैदान के बाहर फैंस और मैनेजमेंट के बीच तनाव चरम पर है।

फ्रेंचाइज़ी अधिकारियों का मानना है कि मैदान पर माहौल को सकारात्मक बनाना चाहिए, न कि विरोधी टीम का उपहास उड़ाना चाहिए। अब देखना यह होगा कि बीसीसीआई इस मामले में आरसीबी के खिलाफ क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है और आगामी मैचों के लिए डीजे व कमेंटेटर्स के लिए क्या नए दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।

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Tags: Indian Premier League (IPL)

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