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वडोदरा : 11 वर्षीय अंश शाह ने जन्मदिन पर बांटे 400 पौधे, दिया ग्रीन फ्यूचर का संदेश

वडोदरा के अकोटा गार्डन में अनोखा सेलिब्रेशन, पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को किया प्रेरित

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वडोदरा : 11 वर्षीय अंश शाह ने जन्मदिन पर बांटे 400 पौधे, दिया ग्रीन फ्यूचर का संदेश

वडोदरा के 11 वर्षीय अंश नयन शाह ने अपने जन्मदिन को खास और यादगार बनाने के लिए एक अनोखी पहल करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। 8 अप्रैल को अपने जन्मदिन के अवसर पर अंश ने पारंपरिक जश्न से अलग हटकर मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों को मुफ्त में पौधे वितरित किए और हरित भविष्य के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास किया।

अंश ने इस पहल के लिए पहले से ही तैयारी की थी। उन्होंने अपने परीक्षा में मिले पुरस्कार और जन्मदिन के उपहारों से घर पर लगभग 500 बीज बोए थे, जिनमें से करीब 400 पौधे सफलतापूर्वक तैयार किए। इन पौधों में खजूर, एडेनियम, चीकू, बादाम और नींबू जैसे कई उपयोगी और पर्यावरण के लिए लाभदायक पौधे शामिल थे।

जन्मदिन के दिन अंश ने वडोदरा के अकोटा गार्डन के बाहर अपनी इस मुहिम की शुरुआत की, जहां उन्होंने मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों को पौधे वितरित किए और उन्हें अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने बढ़ते प्रदूषण, वाहनों की संख्या में वृद्धि और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भी चिंता व्यक्त की।

अंश की इस सराहनीय पहल को स्थानीय लोगों ने खूब सराहा। उपस्थित लोगों ने न केवल उनकी सोच की प्रशंसा की, बल्कि इसे समाज के लिए प्रेरणादायक उदाहरण भी बताया।

अंश शाह का यह अनोखा जन्मदिन समारोह न केवल खुशियों का अवसर बना, बल्कि समाज को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित एवं स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने का सशक्त संदेश भी दे गया।

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Tags: Vadodara

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