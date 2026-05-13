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वडोदरा के विकास को नई दिशा देने वाली अधिकारी ममता हिरपरा का अहमदाबाद ट्रांसफर

महिला एवं बाल विकास, आंगनवाड़ी आधुनिकीकरण और ग्रामीण विकास में अहम योगदान; डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में संभालेंगी नई जिम्मेदारी

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वडोदरा के विकास को नई दिशा देने वाली अधिकारी ममता हिरपरा का अहमदाबाद ट्रांसफर

वडोदरा जिले के ग्रामीण विकास और महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर (DDO) श्रीमती ममता हिरपरा का अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर के पद पर तबादला किया गया है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जिले में विकास कार्यों को नई दिशा दी, जिसके चलते वे प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर खास पहचान बनाने में सफल रहीं।

साल 2023 में वडोदरा में नियुक्त हुईं श्रीमती हिरपरा ने तीन वर्षों से अधिक समय तक DDO के रूप में सेवाएं दीं। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से महिला एवं बाल सुरक्षा, पोषण और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी। वे लगातार आंगनवाड़ी केंद्रों, हेल्थ सेंटरों और विभिन्न ग्राम पंचायतों का दौरा कर योजनाओं की निगरानी करती रहीं।

उनके कार्यकाल में वडोदरा जिले में करीब 250 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का लक्ष्य तय किया गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम अब ग्रामीण स्तर पर दिखाई देने लगे हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों को नए स्टील के बर्तन उपलब्ध कराए गए, वहीं प्राथमिक स्कूलों में नए क्लासरूम निर्माण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

श्रीमती हिरपरा ने “कृष से कृष्ण तक” परियोजना की शुरुआत कर कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान दिया। इस अभियान के तहत ढाई हजार से अधिक बच्चों को सुपोषित करने में सफलता मिली। उन्होंने कुपोषित बच्चों को संजीवनी केंद्रों में भर्ती कराने सहित अन्य व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग भी की।

इसके अलावा, लगभग 200 ग्राम पंचायतों के लिए नए पंचायत भवन, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर आवास तथा वडोदरा तालुका पंचायत के नए कार्यालय जैसे कई विकास कार्य उनके नेतृत्व में आगे बढ़े। इनमें से कई परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी उनके प्रयास उल्लेखनीय रहे। जिला पंचायत में पहली बार मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने की पहल की गई, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए लेबर बेड की खरीद भी सुनिश्चित की गई। फाइनेंस कमीशन के लगभग 80 प्रतिशत कार्यों को पूरा करने के साथ-साथ ग्राम पंचायतों के टैक्स संग्रह के माध्यम से 45 करोड़ रुपये की आय अर्जित करने में भी प्रशासन को सफलता मिली।

एक बातचीत के दौरान श्रीमती ममता हिरपरा ने वडोदरा के प्रति अपने विशेष लगाव का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वडोदरा में सेवाकाल के दौरान उन्हें प्रशासनिक अनुभव के साथ कई नई बातें सीखने और समझने का अवसर मिला, जो उनके जीवन की अमूल्य यादों का हिस्सा रहेंगी।

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Tags: Vadodara

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